Foto: Policia Nacional

Un operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha servit per desmantellar una plantació de marihuana oculta al subsòl d'una masia de grans dimensions propietat de dos ciutadans dels Països Baixos.

Els habitants de la finca passaven totalment desapercebuts portant una vida aparentment normal, però, ocultaven a l'interior del graner de la finca una trapa camuflada, que donava accés mitjançant un complex sistema de túnels a un laboratori indoor de marihuana, que estava equipat amb la darrera tecnologia i els mitjans materials més avantguardistes per poder dur a terme la collita amb plenes garanties i de forma ràpida.

Durant la investigació i un cop comprovada l'existència de la plantació, els informes tècnics de la companyia elèctrica van demostrar que la defraudació de fluid elèctric era de gran amperatge i va superar els 40.000 euros.

Es va realitzar una entrada i registre l'interior de la finca, amb més de 35 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit preparats per a la seva venda, en paquets d'1 quilo cadascun. Aquests es guardarien en dobles fons de vehicles per transportar-los a països del centre d'Europa, on se solen obtenir més beneficis per la venda.

Al detingut se li imputa un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. Després de la detenció, va ser posat a disposició judicial.