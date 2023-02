Lluïsa Moret, diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social; Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat; Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona; i Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. | FOTO:AGBAR

La Diputació de Barcelona, Aigües de Barcelona i els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat i de Santa Coloma de Gramenet han presentat aquest dimecres l’aliança pel desplegament de dos projectes d’innovació social adreçats a famílies, joves i dones que es troben en situació de vulnerabilitat, orientats a la millora de l’ocupabilitat, l’enfortiment comunitari i l’empoderament del veïnat. Es calcula que es beneficiaran prop d'un centenar de persones de forma directa i a una gran part dels residents dels barris de Fondo (Santa Coloma de Gramanet) i La Florida - Les Planes (L'Hospitalet de Llobregat), que vulguin participar-hi.

Les actuacions respondran a tres objectius específics: millorar les condicions de vida de la població de barris amb un alt índex de desigualtat i vulnerabilitat, l'empoderament comunitari del territori d'aquestes barries en víes de desenvolupament amb la intenció de impulsar i millorar-n'hi l'ocupabilitat i, per últim, afavorir la igualtat d'oportunitats de treball. De fet, l'ocupabilitat no respondrà, en cap instància, al gènere de l'usuari. Pel que fa la ocupabilitat, el pla d'actuació contempla dos itineraris.

El primer itinerari, enfocat als joves, pretén millorar l'ocupabilitat juvenil. Farà especial enfasi en la formació i la prevenció de l'abandonament escolar i intentarà apostar per la reincorporació acadèmica. El projecte inclourà un 'tastet' d'oficis en diferents àmbits professionals com en el sectr de la instal·lacio d'aigua, llum i el clima; la tecnologia ditial; el medi ambient i l'atenció a personas en situació de dependència.

Per altra banda, l'itinerari encarat a les dones, té com a objectiu promore la integració al mercat laboral de dones que tinguin una baixa qualificació professional, així com persones que hagin sigut víctimes de violència masclista o estiguin reincorporant-se al mercat després d'un període d'inactivitat. En aquest cas, els 'tastets' estaran vinculats a les professions relacionales amb l'electricitat, la lampisteria, la construcció, l'automòbil, el bricolatge i en competències verdes.

"La lluita contra les desigualtats és una de les polítiques prioritàries del molts municipis com el de Santa Coloma de Gramenet. El treball conjunt de les administracions i empreses com Aigües de Barcelona es materialitza en programes concrets, que posen nom i cognoms a les situacions de desigualtat entre els col·lectius més vulnerables. El missatge és clar: no deixem ningú enrere", explicava Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet.

En un altre pla, també es desenvoluparà el projecte “Punt TIC Blocs Florida – Les Planes”, un espai comunitari d’accés públic orientat al desenvolupament d’alfabetització digital i accés gratuït a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic, acompanyament i assessorament personalitzat. L'objectiu del pla és facilitar als veins del barri l'accès a tràmits i gestions telemàtiques així com tot tipus de competència digital.