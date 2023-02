Foto: Govern

L’Aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell ha encès per primera vegada els nous llums de la pista i de la plataforma en el simulacre que s’ha realitzat amb èxitaquest dimecres al vespre. Les obres han durat 5 mesos i han suposat una inversió superior al milió d'euros.



El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha destacat durant el simulacre que "disposar d’una infraestructura estratègica com l’aeroport amb major capacitat d’atraure rutes, millorant la seguretat, és una aposta complementària per dotar de major atractiu turístic, però alhora per garantir també la competitivitat de les activitats econòmiques i al mateix temps d’accessibilitat dels residents".



Els treballs han consistit en la instal·lació de 3 torres d’il·luminació amb leds i d’11 torres de llums amb captació i bateries d’energia solar, a més de l’adequació de la pista amb llums d’obstacles, leds i canalitzacions als laterals. Les obres també han suposat la instal·lació d’un far d’aeròdrom a la torre de control.



D’altra banda, també han acabat les obres d’adequació de la carretera de l’Aeroport, amb un cost de 100.000 euros, i que han suposat la renovació de la senyalització, la reparació de l’abalisament i de la barrera de seguretat, a més de la neteja del drenatge i els talussos.