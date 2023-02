Foto: Twitter (@reusgurbana)

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha publicat, aquest dilluns 6 de febrer, un comunicat en què lamenta que no hi haurà prou agents de Guàrdia Urbana a Reus per a l'operatiu necessari a la rua de Carnaval.

El sindicat lamenta que els agents “no fan hores extra des del 20 de gener, i així serà fins al 28

de febrer", circumstància que atribueixen a l'"abandonament polític" que els policies locals diuen patir aquests últims anys.

De fet, CSIF assegura que l'Ajuntament "no compleix la ràtio recomanada d'agents", indicant que "faltarien uns 50 efectius".