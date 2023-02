L'alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, en una comissió de Foment del Treball - AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

L'alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler , ha afirmat aquest dilluns que l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat "no es farà perquè no és possible", ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

En declaracions després d'assistir a la comissió de Foment del Treball que debatia el futur d'aquesta infraestructura, ha assegurat que la Unió Europea "mai no permetrà l'ampliació", i ha apostat per un model aeroportuari que no envaeixi els espais naturals i garanteixi la competitivitat del Aeroport amb la sostenibilitat i la preservació del Delta de Llobregat.

"He deixat molt clar que l'aeroport és una infraestructura grisa que ja va definir els seus límits fa 30 anys i que on acaba la tanca comença una infraestructura verda, els espais protegits el Delta, que com ha dit la Comissió Europea necessiten molta més protecció" , ha subratllat, i després ha defensat que l'Aeroport no es pot ampliar ni un pam més.

Mijoler considera que l'acord annex als Pressupostos catalans del 2023 de crear una comissió d'estudi per modernitzar l'Aeroport és "una derrota d'Aena i del PSC, de la ministra Raquel Sánchez, de Salvador Illa, de Jaume Collboni i també de Maurici Lucena ".

L'alcalde ha portat a la comissió un estudi de l'Ajuntament i Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) i altres treballs tècnics amb propostes per millorar l'Aeroport, així com una declaració institucional unànime del Consistori contra l'ampliació i més de 53.000 signatures de veïns i entitats donant suport a aquest posicionament.