Així ha quedat l'Avinguda de Parets / @GrupCassa

El temporal de pluja viscut en les últimes hores ha ocasionat un esvoranc i una gran esquerda a l'avinguda Verge de Montserrat de Parets .

La pluja també ha rebentat una canonada d'aigüa i hauria provocat afectacions d'aigua a unes 150 famílies veïnes de la zona, segons informacions del consistori.

Per això s'ha hagut de tallar a un carril la dita avinguda i s'han dut a terme accions per controlar els desprendiments que ha ocasionat l'intesa pluja.

L'empresa Grup Cassa mitjançant un comunicat a informat als veïns que treballem "per reparar l'avaria en el subministrament d'aigua com a conseqüència de l'esllavissada provocada per les pluges. En paral·lel, informem personalment els habitatges afectats (telèfon i presencialment): una desena de clients/es. Gràcies per la comprensió. #Parets "