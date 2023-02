Un moment de la presentació de l'acord. Foto: ONCE

El matí d'aquest dimecres 8 de febrer s’ha presentat al Mercat Municipal de Salt el nou servei d’acompanyament per a persones cegues i amb discapacitat visual que posa en marxa l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal, en col·laboració amb l'ONCE, i que vol "facilitar la seva autonomia i l’accés a la compra de les parades i del supermercat de l’equipament".

La iniciativa per fomentar un espai més accessible i estarà disponible tots els dijous i divendres a la tarda durant l’horari d’obertura de les parades, entre les 17h i les 20h.

La iniciativa serà una realitat aprofitant el treball del tècnic de rehabilitació de l’ONCE a Girona i del servei d’educadora del mercat, que ha realitzat una formació específica amb l’ONCE, per a desenvolupar aquesta tasca amb totes les garanties i reconeixent les diferents situacions amb les quals es podrà trobar mentre acompanya als usuaris a fer la compra.

S’ha establert com a punt de trobada l’exterior dels quatre accessos del Mercat i qui vulgui fer ús del servei i només caldrà fer una trucada al 667 494 746 per tenir el servei d'acompanyament en les seves compres.

Foto: ONCE

Fran Rodríguez, director de l'ONCE a Girona, assegura que "un món inclusiu i accessible per a tots i totes comença amb les qüestions més quotidianes i una acció tan bàsica com poder fer la compra de forma fàcil i segura és essencial per a totes les persones cegues i amb discapacitat visual". Rodríguez ha afegit que "estem molt agraïts al Mercat i l'Ajuntament de Salt per voler dur a terme aquesta iniciativa, la qual estem segurs que ajudarà i millorarà el dia a dia de moltes persones d'aquesta localitat". A Salt hi ha 31 persones afiliades a l’ONCE, però si s'amplia el focus i es mira Girona, localitat veïna, la xifra puja a quasi un centenar.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Comerciants del Mercat, Joaquim Vicens, afirma que "les persones amb discapacitat han de tenir el mateix dret a venir a comprar a les nostres botigues amb la màxima facilitat i comoditat possible. Des del Mercat sempre hem intentat adaptar-nos al màxim a les necessitats de les persones amb discapacitat i, en aquest cas, fer-ho possible només suposa petits canvis que estem en disposició de fer realitat".

Foto: ONCE

Per últim, l’alcalde de la localitat, Jordi Viñas, explica que "el servei d’acompanyament per a persones cegues i amb discapacitat visual és un nou pas que donem a la ciutat per adaptar-nos a les necessitats del col·lectiu i un exemple d’una aposta innegociable per fer Salt més amable per a tothom".