Imatge cedida a @CatalunyaPress

Irene Pardo , la candidata a l'alcaldia de Sant Adrià de Besòs ha denunciat que Sant Adrià és “el gran oblidat pel Partit Socialista”. En aquest sentit ha dit que "el Partit Socialista, a dia d´avui, està governant a totes les ciutats de l´Àrea Metropolitana de Barcelona, l´anomenat cinturó vermell, i ha escollit Sant Adrià de Besòs per ser l´abocador".

Així ha explicat que “Sant Adrià ha estat l'escollida per la seva alcaldessa i pels seus companys de partit perquè totes les aigües fecals de l'Àrea Metropolitana, de les ciutats que confronten, vagin a parar a la platja Sant Adrià, una platja tancada per als veïns que no es poden banyar perquè les aigües estan contaminades”. “En aquestes condicions la platja de Sant Adrià no en poden gaudir ni els veïns ni altres banyistes de Badalona o de Barcelona i per tant també és una ciutat estancada econòmicament perquè en tenir una platja tancada no pot venir la gent a gaudir dels bars i dels comerços i per tant és impossible la promoció turística”, ha lamentat.

Per això, l'alcaldable es proposa “ canviar aquesta situació perquè Sant Adrià no és menys que Badalona, no és menys que Santa Coloma, o no és menys que la ciutat de Barcelona”. Així mateix, Irene Pardo ha explicat que també vol “posar fi a la terrible situació d'inseguretat que viu avui el municipi ja que és la ciutat amb més criminalitat per cada 1.000 habitants de Catalunya i la sisena ciutat amb l'índex de delinqüència més alt de tot Espanya”.

Per a la candidata del PP és lamentable que "tot i aquestes terribles dades l'alcaldessa del Partit Socialista, Filo Cañete, ho negui i no faci res". Per això Irene Pardo ha assegurat que, si després del 28 de maig, és alcaldessa, farà un pla de seguretat i crearà “la unitat d'intervenció immediata ”, com va fer Xavier García Albiol a Badalona i va funcionar en horari de tarda i nit per combatre els delictes més greus que es produeixen en aquest horari. També ampliarem la plantilla d'agents de la policia perquè aquells que hagin passat a segona activitat puguin continuar mantenint la seva feina, però hi hagi noves places d'agent que estiguin a peu de carrer què és el que reclamen els ciutadans”.

D'altra banda ha dit que un altre eix serà “la creació de més zones verdes perquè l'única que cal és el parc del Besòs on les persones tampoc no el poden gaudir pels problemes d'inseguretat i la presència de xeringues i toxicòmans a la zona” .

Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana, Miguel Jurado , ha denunciat que el govern de l'Àrea Metropolitana hagi deixat sense subvencionar la targeta T-casual de transport”. Jurado ha recordat que en el passat Consell metropolità el govern majoritari del Partit Socialista amb ERC van votar en contra d'aquesta subvenció quan "és la targeta més usada pels usuaris que necessiten moure's per l'àrea metropolitana", i ha lamentat que a més es perdrà el 30% que l'estat subvencionava.

El portaveu del Partit Popular considera a més que “representa una discriminació davant d'altres títols de transport com la targeta mensual o la T-Jove que segueixen subvencionades un 50%”. Finalment ha afegit que "el Partit Popular seguirà treballant perquè aquest tipus de títols de targetes públiques estiguin subvencionades com una forma dʻajuda a les famílies"

Per la seva banda el president provincial, Manu Reyes, ha dit que “el Partit Popular és l'únic que està fent oposició al govern metropolità de Colau i del Partit Socialista amb propostes dels problemes reals dels ciutadans que viuen als municipis que formen el Àrea Metropolitana de Barcelona”.

En aquest sentit ha dit que amb aquesta aquesta iniciativa del Partit Popular novament es posa de manifest les necessitats que hi ha al transport públic i les grans deficiències que pateixen milers de ciutadans dins de l'Àrea Metropolitana, on “cada dia és més difícil moure's”.

També ha lamentat que “castigar sense bonificar el bitllet més utilitzat representa castigar les famílies més humils i les persones que més necessiten moure's en el transport públic”.

Finalment, ha afegit que “Sant Adrià necessita un canvi després de 44 de polítiques nefastes del Partit Socialista i d'haver-lo convertit en el seu banc de proves ”. "Aquest canvi va arribar de la mà de la candidata, Irene Pardo, qui representa els valors de llibertat, de seguretat i de millora del municipi i farà possible aquest canvi significatiu amb un Partit Popular que serà decisiu en el futur del govern d'aquesta ciutat" , ha conclòs.