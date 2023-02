Carnestoltes de Roses - Aj. de Roses

Entre el 16 i el 20 de febrer, Roses viurà una nova edició de la seva multitudinària festa de Carnestoltes , aquest any recuperant la totalitat d'activitats després d'una edició del 2022 encara marcada per les restriccions de la pandèmia, en què només es van poder celebrar els actes a l'aire lliure. Amb 3.784 persones ja inscrites, es preveu superar la participació dels 4.000 "passants" durant les desfilades -comptant els grups que assisteixen cada any sense haver realitzat la inscripció prèvia- que, units als milers de persones que cada any es reuneixen per gaudir de l'espectacle, ompliran Roses de color i animació.

El Carnaval de Roses 2023 s'iniciarà dijous amb una cercavila de benvinguda a Sa Majestat el Rei Carnaval, acompanyat per la banda de percussió Ociart. Un cop a la carpa de la plaça Frederic Rahola, el grup de versions Orquestra Mitjanit i el Dijous Kuit de la Joventut Rosinka celebraran l'arribada del rei.

La música i el ball per a totes les edats i públics estan garantits un any més amb les actuacions programades pel Departament de Festes de l'Ajuntament: les versions dels grups Bruixa Express , Pelukass , Els 80 Principals i l' Orquestra La Principal de la Bisbal , juntament amb la discomòbil infantil de DJ Gres-k Planet , ompliran d'animació la carpa de la plaça Frederic Rahola, mentre que les propostes musicals per al públic més jove vindran de la mà dels dj's Lia Jensen, Mon DJ, DJ Dul, DJ Office, Ruben Rider i Adrià Giner DJ , a l'escenari de la pista annexa del Pavelló d'Esports.

Un Carnaval històric que manté vives les tradicions

Una de les característiques del Carnestoltes de Roses és el manteniment d'actes que gaudeixen d'una llarga tradició. És el cas de la celebració de l'Arribada del Rei Carnaval amb el traspàs de poders (la clau, la vara i les 100 pessetes), que l'alcalde fa al rei dels pocavergonyes . Roses és una de les poques poblacions que manté encara viva la celebració de seguici mortuori del difunt Rei Carnaval, l'enterrament de la sardina, i la posterior purificació pel foc amb un espectacle pirotècnic.

Una altra tradició, a l'apartat gastronòmic, arriba l'última jornada quan els carnavalers de Roses es reuneixen per fer l'últim àpat conjunt: una multitudinària arrossada que congrega prop de 2.500 persones, i que aquest any com a novetat incorpora l'opció d'arròs vegà.

Podeu consultar la programació detallada del Carnaval de Roses al programa adjunt a continuació: