Ajuntament de Vilafranca / Wikipedia

L'alcaldable de Ciutadans (CS) a Vilafranca del Penedès, Eladio García, ha presentat una moció per a sol·licitar al govern local que doti a la Policia Local de pistoles tasser per la seva “eficàcia” demostrada, “reducció de les lesions” als sospitosos “i augment de la seguretat” dels agents, transeünts i detinguts. “Disposar d'aquesta arma evita que els policies hagin d'acostar-se a l'atacant a distàncies que posen en risc la seva vida, permeten incapacitar-lo de manera immediata i s'evita que terceres persones puguin resultar ferides durant la detenció”, ha assenyalat García.

El regidor ha manifestat que malgrat Vilafranca no viu episodis de gran violència de manera recurrent, “considerem fonamental que la policia tingui el millor equipament per a donar resposta de forma proporcionada davant qualsevol eventualitat”. García ha assenyalat que l'ús de la pistola elèctrica ha demostrat ser segura en nombroses ocasions “i sabem que la major part de les vegades que s'ha utilitzat ha estat davant persones agressives, pertorbades o afectades per substàncies de tota mena, a les quals resultava molt difícil reduir d'una altra forma”.

L'alcaldable liberal també ha sol·licitat en la mateixa moció que als agents se'ls capaciti, mitjançant un curs de formació, per a portar aquesta arma no letal i que almenys cada cotxe patrulla disposi d'una tasser.