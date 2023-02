@EP

Els ports de Barcelona i Tarragona presentaran al·legacions davant del projecte del nou impost d'emissions portuàries a grans vaixells aprovat pel Parlament, que gravarà l'emissió de partícules de nitrogen i òxid de nitrogen.

Ho han anunciat aquest dijous el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, en una roda de premsa amb el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, després d'una reunió de feina.

Les dues autoritats portuàries han coincidit que aquest impost pot suposar la pèrdua de competitivitat i trànsit per a tots dos ports, i Garreta ha matisat que no estan en contra d'aquest tipus de taxes però que “és evident que té marge de millora”.

Salvadó ha defensat que la llei "marca uns estàndards que cal complir, però cal trobar un equilibri per evitar la pèrdua de competitivitat dels ports".

Preguntat per si les dues entitats presentaran al·legacions conjuntes, Garreta ha dit que “no té sentit presentar al·legacions en la mateixa línia” perquè es tracta de ports diferents amb necessitats i problemes diferents.

Per part seva, Fernàndez ha apuntat que la llei ha de ser un instrument que serveixi per lluitar contra l' emergència climàtica i accelerar la descarbonització dels ports i, per altra banda, que no faci que els ports no siguin competitius, davant el que ha sostingut que “qualsevol qüestió que no sigui compatible amb aquestes dues premisses s'haurà de treballar”.

ESTRATÈGIA COMPARTIDA



La reunió de divendres entre el Govern i les autoritats portuàries ha servit per establir una agenda comuna de projectes entre els dos enclavaments portuaris.

Fernàndez ha destacat que tenen una "estratègia compartida" amb el focus posat a l'àmbit ferroviari i en la descarbonització de l'activitat portuària, per la qual cosa es crearan dos grups de treball diferents --un per a cada temàtica--, que es reuniran periòdicament en funció de la necessitat que tinguin d'avançar a cada tema.

Després de la reunió, Salvadó ha lamentat textualment que fins ara els dos ports i la Generalitat no hagin estat capaços de generar sinergies i de treballar conjuntament, i ha considerat que "és bo compartir experiència i projectes" per conèixer què fa cada port i els seus necessitats particulars.

MILLORAR EL FERROCARRIL



Per aconseguir l'objectiu establert per la UE que el transport de mercaderies per ferrocarril arribi a un 20% del total el 2030, les tres institucions han detectat la necessitat de millorar les infraestructures ferroviàries de Catalunya, desplegant també terminals intermodals.

Fernàndez ha posat èmfasi en la necessitat d'impulsar les importacions i exportacions dels ports a partir d'"un canvi modal de la carretera al ferrocarril amb una estratègia ferroviària de connexió dels ports que pugui alimentar no només els ports, sinó també altres iniciatives, i fer-los més competitius".

Garreta ha subratllat que des del Port de Tarragona estan invertint a potenciar el transport de mercaderies ecològics amb la construcció d'una terminal fins a Guadalajara i la millora de la terminal de la Boella.

Preguntat per si es paralitzarà la dissolució de l'empresa de personal d'estiba al Port de Tarragona Estarraco CPE davant el conflicte entre treballadors i empreses de l'estiba de Tarragona, Garreta ha explicat que aquest dijous hi ha hagut una reunió entre empresa i treballadors a la que han estat "molt a prop d'arribar a una solució que passa per mantenir Estarraco provisionalment".