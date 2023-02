Una fotografia del Carnaval de Sitges. Foto: Visit Sitges

Cada any és una cita marcada en vermell al calendari festiu: ha arribat el Carnaval. I això vol dir que els carrers de moltíssims municipis de Catalunya s'ompliran d' alegria, carrosses, comparses i gent disfressada. Ja sense les restriccions derivades de la pandèmia, el d'aquest 2023 hauria de ser un Carnaval que recordi el dels anys anteriors al 2020.

I encara que a molts municipis ja hagin començat dies enrere, el cap de setmana dels dies 18 i 19 de febrer es faran les grans rues per tot el territori. A Catalunya Press t'expliquem quins són els més destacats de Catalunya.

-Sitges. Pocs s'atreviran a discutir que és el més massiu i multitudinari dels que se celebren a casa. La programació es va posar en marxa el passat dijous 16 i les activitats previstes s'allargaran fins al proper dia 22, dimecres de cendra, quan es posarà punt final amb el tradicional Enterrament de la Sardina. L'Ajuntament de la localitat ha preparat un munt d'activitats durant tots aquests dies, que podeu consultar en aquest enllaç.

- Vilanova i la Geltrú. Molt popular per la guerra de caramels, la capital del Garraf ha calcat les dates del de Sitges. També s'espera una enorme afluència de persones i que moltes comparses tornin a desfilar ia competir pels premis. A la seva programació també destaca la Merengada , un acte pensat perquè gaudeixin els més petits, que es va celebrar el dijous 16 passat. Mira els actes del Carnaval de 2023 i organitza la teva visita per passar-ho d'allò més bé!

La guerra de caramels de Vilanova. Foto: Carnestoltes de Vilanova

- Torelló. Fora del Garraf, un dels Carnavals que ha crescut en popularitat els darrers anys és el d'aquesta localitat d'Osona. Conegut com Carnaval de Terra Endins, ja ha anunciat que a l'edició d'aquest 2023 veurà com desfilen 25 carrosses amb un total de 3.360 persones. La programació, que va començar dijous passat 16 i que s'allargarà fins el proper dia 22, inclou clàssics com el Pullassu, la rua (dissabte 18), el festival Terra Endins (també el dia 18) i l'Enterrament de la Sardina. Una cita imprescindible a la Catalunya central.

-Sallent. Autodenominat el més boig de la comarca del Bages, és una altra de les cites que poca gent que visqui al cor de Catalunya es vol perdre. Dijous passat 16 va començar i s'allargarà, com tants altres, fins dimecres 22. Smoking Souls, Tropical Galàxia i DJ Natura són els grups que han triat per al seu tradicional concert de música alternativa. Al perfil d' Instagram expliquen el que han fet i els actes previstos per a la resta de dies.

- Platja d'Aro. Si abans vèiem exemples de la demarcació de Barcelona, viatgem ara a la província de Girona. Novament a la vora del mar, aquesta localitat viurà una nova edició d'un Carnaval que es reivindica "popular i familiar". De fet, estem davant d'un dels més matiners, ja que les activitats es van posar en marxa el dia 11 passat, de manera que el poble ja fa dies que viu aquesta festa popular. Pots consultar la programació sencera aquí.

Una imatge del Carnestoltes de Tarragona. Foto: Aj. de Tarragona

-Tarragona . Ens desplacem cap al sud del país per veure la primera gran cita d'una capital de província. Tarragona ha estat encara més matinera per començar a celebrar-ho, ja que els primers actes es van celebrar divendres passat 10. El ball de màscares, el Carnestoltes dels petits , la Reial Farra dels Ninots, la Baixada del Pajaritu i la darrera pols del Rei Carnestoltes i la Concubina són clàssics que ara tornen que les restriccions sanitàries s'han aixecat. Consulta totes les propostes dels dies que falten del Carnaval de Tarragona!

-Cunit. Encara que tingui menys història que alguns dels vistos en aquesta llista, els veïns de Cunit viuen amb passió el Carnaval, fins al punt que també s'ha convertit en un atractiu per a persones de localitats properes. La gran rua de carrosses i comparses tornarà a ser l'acte més esperat. Consulta tota la informació sobre la celebració en aquest municipi aquí.

-Solsona. Com a apunt històric cal destacar que la capital del Solsonès va ser el primer municipi que va voler recuperar la celebració després de la prohibició imposada durant el franquisme. La ciutat viu la celebració sense cap restricció des del passat dijous 16, amb el Concurs de K-Tifes , el d'aparadors bojos i el de disfresses infantils, entre d'altres. Encara que potser faci fred (les temperatures mínimes rondaran 1 grau positiu), no t'ho perdis! Us adjuntem l'enllaç amb la programació sencera.

Una imatge promocional del Carnestoltes de Barcelona. Foto: Aj. de Barcelona

-Barcelona. Tanquem la llista amb el Carnestoltes de la capital de Catalunya. Ja s'ha celebrat l' Arribo de la reina Belluga i, després d'això, els casals de barri, els centres cívics i les Cases de la Festa s'ompliran durant dies amb concerts, concursos de disfresses, exposicions, balls de màscares i tallers per aprendre a preparar la disfressa. Mira tot el que pots fer a la ciutat.

ESPECIAL BAIX LLOBREGAT A VILAPRESS

Més enllà d´aquestes propostes, on també es viu amb passió aquesta celebració és el Baix Llobregat. Ciutats i pobles estan a punt per donar-ho tot en aquest Carnestoltes sense restriccions, en un cap de setmana de bogeria per als seus veïns.

Tot el que necessites saber ho pots consultar en aquest especial que ha preparat VilaPress.