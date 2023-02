Tècnics d'Adamo instal·len el cablejat de fibra òptica a Sanaüja, Lleida. | @ADAMO

Més de 53.000 famílies catalanes, han pogut accedir, per primera vegada, a la fibra òptica aquest 2022. Aquest creixement, situa el passat any com un dels més fructífers en l'expansió, la majoria de residents a zones rurals de Catalunya, de la fibra òptica a zones remotes i disperses del territori. Tal com ha anunciat l'operador regional Adamo , un total de 53.800 famílies han pogut fer ús d'internet d'alta velocitat. L'actuació ha permès que 160 municipis de la Catalunya rural que, o bé no tenien connexió, o que en tenia, era de molt baix rendiment, estrenin la fibra òptica i, per tant, gaudeixin d'internet d'alta velocitat .

DESGLOSSAMENT PER PROVÍNCIES

Al nombre d'habitatges cablejats per províncies, destaca Girona amb 23.600 famílies. Encara que també sobresurt Tarragona , que va arribar als 16.200. Lleida , per la seva banda, va acumular 12.000 llars amb el nou servei, incloent-hi municipis que es van estrenar a la zona pirinenca. Finalment, Barcelona va afegir prop de 2.000 domicilis amb Internet ultraràpid, entre altres llocs, a la petita població de Pujalt, que compta només amb 200 habitants i que mancava prèviament de connexió d'alta capacitat.

COMBATRE LA DESPOBLACIÓ RURAL

L'accés de línies d'alta velocitat no és només un luxe que uns quants s'hagin de permetre. La fibra òptica permet que els residents de municipis petits, on el senyal de qualitat no és molt bo, puguin realitzar amb garanties diferents activitats laborals, com ara el teletreball, l'educació en línia o demanar cites mèdiques telemàtiques . A més, la fibra òptica és un element fonamental per combatre de despoblació rural i la migració de joves i adults a zones més poblades que tinguin millors infraestructures i serveis.