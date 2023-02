Jutjat d'Instrucció número 5 de Gavà / Google Maps

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Gavà ha declinat la possibilitat que l' Ajuntament de Castelldefels es personi com a acusació particular en el cas de 'La Manada 2.02', en una setmana clau per la futura declaració de cinc testimonis, amics dels detinguts.

L'organisme municipal va sol·licitar el 23 de gener passat comparèixer en el judici com a acusació particular, ja que el delicte va ser perpetrat presumptament " per part d'individus al municipi de Castelldefells" . L'advocada de dos dels investigats, Beatriz Uriarte, Roberto i José Miguel, va presentar un recurs per evitar que l'Ajuntament es personara com a acusació, i el jutge va estimar-ne el recurs.

El jutge també ha estimat que el 24 de febrer siguin citats com a testimonis tres noies i dos nois, tots ells convidats de les famoses festes dels membres de la Manada 2.0. Entre altres, acudiran la núvia d?un dels detinguts, la propietària del pis d?Alejandro i un altre dels integrants del xat grupal de WhatsApp.

Una de les dones denunciants, per part seva, ha sol·licitat que s'activi el protocol de la víctima al Centre Penitenciari de Can Brians. D'aquesta manera, la víctima haurà de ser informada de qualsevol moviment que tingui lloc a la presó per part dels investigats.