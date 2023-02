Una planta d'Amazon/@EP

Amazon i els sindicats UGT i CC.OO. han arribat a un preacord davant del tancament del centre que l'empresa té a Martorelles (Barcelona), que els treballadors votaran aquest dimecres en assemblea, segons han informat l'empresa i la UGT.

L'empresa ha garantit la continuïtat a la companyia de tots els treballadors que així ho desitgin, i el pacte inclou l'import de les indemnitzacions per als que l'abandonin, les compensacions pels trasllats als centres de Saragossa i Figueres (Girona) i el augment de places disponibles a la mateixa província de Barcelona.

En cas d'abandonar la companyia, s'han plantejat indemnitzacions de 33 dies amb un plus de 375 euros per any treballat i un pagament únic de 690 o 790 euros en funció de la categoria laboral.

Fonts sindicals han valorat positivament l'augment dels dies comptabilitzats per al còmput de la indemnització, que segons ells inicialment estava plantejat a les 20 jornades, quan han assenyalat que la quantitat "quedava en res" perquè la plantilla del centre té una antiguitat molt reduïda , en les paraules.

La compensació proposada per als trasllats als centres de Saragossa i Girona és de 7.250 euros --si bé l'empresa l'ha fet extensiva a la resta de províncies espanyoles--, dividits en 4.580 euros en pagament únic abans de la mobilitat i 2.400 euros a un pagament prorratejat en 12 mesos, han detallat les fonts sindicals.

També han augmentat el nombre de places disponibles a Barcelona --que els sindicats xifren en unes 220-- i les dues parts han establert uns criteris per prioritzar la seva assignació en cas que excés de sol·licituds, entre les quals hi ha l'edat i la situació familiar .