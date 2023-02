Una imatge aèria de Berga. Foto: Viquipèdia

La mobilitat és un dels grans maldecaps per a tothom. Ningú no es lliura, joves i grans, per treballar, estudiar o altres menesters, necessiten un mitjà de desplaçament. I els que es decanten pel transport públic, moltes vegades es troben amb problemes com ara freqüències de pas i connexions complicades, entre d'altres.

Una altra possible derivada és el preu. En aquest sentit, els joves de la comarca del Berguedà, a la Catalunya central, lamenten haver quedat fora de la rebaixa de la T-Jove anunciada recentment. I és que, per molt poc, no formen part (de forma total) de les 6 zones d'integració tarifària, de manera que no es poden beneficiar d'aquesta bonificació d'un dels títols de transport més usats (d'ara endavant, pels menors de 30 anys).

El gener del 2015 el Berguedà va estrenar, de forma parcial, la integració tarifària, ja que únicament afectava els títols de 10 viatges, que en veien reduït el cost de forma notable. Tot i això, no entraven al pacte la resta de bitllets de més viatges. 8 anys més tard, la situació continua sent la mateixa i es continuen sentint discriminats respecte dels joves d'altres punts de Catalunya.