Els grups parlamentaris d' ERC i el PSC han registrat aquest divendres 24 de febrer una esmena a la Llei de Mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per incloure al Fons de Transició Nuclear els 19 municipis de les comarques de les Garrigues i el Segrià , que havien quedat exclosos del fons.

Així, a les esmenes registrades al Parlament, republicans i socialistes reclamen que tots els municipis de l'àrea II del Pla d'Emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (conegut com a Penta), es puguin beneficiar del fons si compleixen la condició de tenir menys de 12.000 habitants.

Les esmenes que han registrat ERC i el PSC modifiquen el text original, aprovat al ple del Parlament del 15 de desembre passat i que deixava fora aquests 19 municipis de les Garrigues i Segrià.

D'aquesta manera, es podran beneficiar del Fons de Transició Nuclear tots els municipis que es trobin en un radi de 30 quilòmetres de les centrals nuclears, i no només els inclosos a les comarques de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, com ara resava el text original.

El Fons de Transició Nuclear pretén que els municipis propers a les centrals nuclears vagin adaptant-se al futur tancament de les instal·lacions .

La correcció proposada pels republicans i els socialistes quedarà reflectida a la Llei de Mesures que els partits presentaran aquest divendres al Parlament i que s'aprovarà conjuntament amb els Pressupostos de la Generalitat el proper 10 de març.

PACTES ENTRE ERC, PSC I COMUNS



ERC, PSC i els comuns han registrat conjuntament 64 esmenes a la llei d'acompanyament dels Pressupostos 2023 que incorporen modificacions en matèria de salut, educació, energies renovables, modernització de regadius, tramitació administrativa o seguretat, entre d'altres.

Una de les propostes dels tres grups parlamentaris és reforçar amb més eines i recursos les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD).

El nou text permetrà que els Fons de Cooperació Local, a través dels quals es nodreixen els EMD, tinguin en compte tant el nombre d'habitants com les competències de les EMD, de manera que s'hi equilibri el finançament d'acord amb el volum de població .

En la mateixa línia, ERC, PSC i comuns introdueixen modificacions a les convocatòries de subvencions perquè les EMD hi puguin optar i obtenir recursos de la Generalitat destinats a l'àmbit local, de les quals actualment estan excloses per no ser estrictament un municipi.

Finalment, una altra esmena reforma la legislació per oferir a les Entitats Municipals Descentralitzades la possibilitat de mancomunar els serveis locals.