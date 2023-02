El Palau Robert de Barcelona. Foto: Aj. de Barcelona

Aprofita el cap de setmana amb cites de tota mena!

- Europa Fortalesa (Barcelona). El Palau Robert acull aquesta exposició comissionada pel fotoperiodista Sergi Cámara, que mostra les diferents rutes que han de prendre les persones migrants i també els perills que afronten diàriament i les penes que han de suportar. Es podrà visitar cada dia fins al diumenge 5 de març. Entrada gratuïta.

- Mercat ambulant (Lleida). A partir de les 9 del matí del dissabte 25, al pàrquing que hi ha davant del Barris Nord de la capital del Segrià podràs trobar les parades dels comerciants. Roba, calçat, fruites, verdures, productes per casa teva... i tot al millor preu. Aprofita per fer les compres!

- Carnaval solidari de l'Esquerra del Ter (Girona). Tot i que ja s'hagi enterrat la sardina, a la capital del Gironès hi haurà aquesta celebració, amb un marcat caràcter solidari. Comparses, la xocolatada popular i la discomòbil no fallaran. És una cita obligada a partir de les 4 de la tarda del dissabte 25 a la plaça de la Font. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer!

- Tarda de jocs de rol i estratègia (Tarragona). Un pla divertit i original per a la tarda del dissabte 25 és aquesta jornada lúdica amb alguns dels grans títols del gènere. Catan, Virus, Sushi Go i Condottiero, entre d'altres! L'activitat s'engegarà a les 5 de la tarda, organitzada per l'associació de jugadors de rol i estratègia de Tarragona a l'Espai Jove Kesse.

- Guillermotta (Vic). L'Atlàntida serà l´escenari de l´homenatge a una de les grans figures de la cançó catalana, la barcelonina Guillermina Motta. Jordi Vidal, acompanyat per Jordi Cornudella al piano, interpretarà els grans èxits en un format íntim. El recital es posarà en marxa a les 8 de la tarda del dissabte 25. Aquí pots comprar les entrades.

- Festa del Trinxat (Puigcerdà). Els més fanàtics d´aquest plat tradicional dels Pirineus tenen una cita ineludible aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. El Poliesportiu de Puigcerdà és el lloc escollit per degustar tota mena de varietats d'aquest menjar preparat principalment amb col.

- Presentació de La llei de l'hivern (Solsona). L'escriptora vendrellenca Gemma Ventura presenta la novel·la guanyadora del premi Josep Pla 2023. Aquesta jornada literària es posarà en marxa al taller artístic d'Anna Terricabras a les 12 del migdia del diumenge 26. L'activitat és gratuïta, però cal confirmar assistència escrivint a annaterri@gmail.com.

- Bill i Janet i altres cròniques marcianes (Granollers). Una de les cites infantils del cap de setmana serà la projecció d'aquesta pel·lícula sobre marcians i naus espacials, amb què els més petits aprendran a treballar valors com la tolerància i l'acceptació de la diversitat. La projecció es posarà en marxa al cinema Edison a les 5:30 del diumenge 26.

- El llac dels cignes (Manresa). L'escola Ballet Clàssic Manresa presenta la seva darrera adaptació d'aquest clàssic de Piotr Txaikovski, la història d'Odette, que es converteix en cigne per una maledicció que li llença el malvat Von Rothbart. La funció es posarà en marxa a les 6 de la tarda del diumenge 26 al Kursaal. Tens tota la informació en aquest enllaç.

- Les catedrals, els orígens (Sant Feliu de Llobregat). El Palau Falguera de la capital del Baix Llobregat acollirà aquest recital, a càrrec del Cor Tessàlia, a partir de les 6:30 de la tarda del diumenge 26. El concert servirà per posar punt final a la Setmana de l'orgue, que ha girat al voltant d'aquest instrument, explicant-ne la història i l'evolució.