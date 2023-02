Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les nevades poden arribar a cota zero a partir de les 19.00 hores de diumenge, però que no s'espera que la neu es quedi a terra fins als 400 metres sobre el nivell del mar. | @EP

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per nevades (Neucat) davant les previsions de nevades al litoral i al prelitoral central de Catalunya a partir de la tarda d'aquest diumenge i fins dilluns al matí .

En un comunicat aquest dissabte, ha explicat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les nevades poden arribar a cota zero en aquests sectors a partir de les 19.00 hores de diumenge i que no s'espera que la neu es quedi a terra fins als 400 metres sobre el nivell del mar , on es podrà arribar a acumular entre dos i cinc centímetres de gruix.

De cara a dilluns que ve, es preveuen precipitacions amb la mateixa intensitat i es mantindran al litoral central fins a les 13.00 hores, mentre que a la tarda les nevades es desplaçaran a les comarques gironines de l' Alt Empordà i el Baix Empordà .

D'altra banda, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per fort onatge (Procicat) davant del possible episodi d'onades de més de 2,5 metres a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà.

L'SMC també ha emès un avís per vent aquest diumenge a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu oriental i un altre per fred durant la matinada de dilluns a tot el territori, excepte a les àrees del litoral i el prelitoral.