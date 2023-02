Els satèl·lits també serviran per proporcionar cobertura a zones aèries i comunicacions en cas d'emergències, desastres naturals o humanitaris amb serveis de banda ampla mòbil amb 5G, 4G i 2G. | @EP

Vodafone impulsarà durant aquest any diversos projectes pilots per testar la banda d'ampla mòbil a través de satèl·lits que milloraran la connectivitat en zones rurals, marítimes i remotes , en aliança amb AST SpaceMobile.

La companyia ha anunciat l'acord aquest diumenge a l'avantsala del Mobile World Congress (MWC), que se celebra a Barcelona aquest dilluns, i ha destacat que aquesta tecnologia permetrà accés a la banda satelital sense un terminal adaptat.

Així, el director d'Estratègia i Arquitectura de Xarxa del Grup Vodafone, Yago Tenorio , ha subratllat que es tracta de l'únic servei que permet connectar-se a qualsevol terminal estàndard sense necessitat d'adaptació i atorga cobertura de banda ampla i que l'operador compta amb l'exclusivitat als mercats en què opera, així com serveis a la regió Mediterrània .

Els satèl·lits també serviran per proporcionar cobertura a zones aèries i comunicacions en cas d'emergències, desastres naturals o humanitaris amb serveis de banda ampla mòbil amb 5G, 4G i 2G. Aquests començaran amb diverses desenes de megabits de segon de velocitat, similars al 4G, però progressivament s'anirà incrementant per incloure bandes i espectre 5G.

Per la seva banda, la directora de Xarxa de l'operador, Julia Velasco , ha subratllat que aquest impuls a la cobertura rural permetria assolir amb serveis de nova generació 200.000 nous clients potencials. La directiva ha destacat que la companyia encara ha de treballar en el model comercial, però ha destacat que permetrà estendre la cobertura a llocs on " mai " hagués arribat a ser rendible desplegar 5G.

Per això, Vodafone ha assenyalat que, si triomfa els pilots, utilitzarà aquesta xarxa per augmentar la seva cobertura per territori fins a un 95% en 4G i 5G i oferirà el servei a empreses, ciutadans i administracions en uns anys. Aquestes proves començaran a l'estiu , probablement en corredors marítims, i en consonància amb l'Administració, amb què s'està negociant, segons ha explicat la directora de Xarxa de l'operador.

Per part seva, Tenorio ha destacat el caràcter innovador d'aquest servei i ha destacat que tindrà una latència similar als serveis de banda ampla habituals.

Així mateix, l'operador gestionarà el centre de comandament d' AST a la Mediterrània des d'Espanya, a causa de la ubicació estratègica del país. En la mateixa línia, es preveu que la firma instal·li un centre de control de satèl·lits al país, que se situarà a Madrid .

Pel que fa als projectes pilots, Vodafone aportarà la seva experiència reguladora i donarà suport a AST al registre de la seva xarxa, així com amb les seves capacitats d'innovació en ràdio desplegades al país.

ELS PLANS D'AST SPACEMOBILE



El director d'Estratègia d'AST, Scott Wisniewski, ha assenyalat que, a més de Vodafone, la companyia compta amb aliances amb trenta empreses més del sector, que sumen més de 2.000 milions de subscriptors entre tots ells. "És una oportunitat de mercat impressionant" , ha assenyalat el directiu.

Wisniewski ha destacat que una de les claus de la tecnologia és el disseny del satèl·lit, més gran i allargat que altres satèl·lits de connectivitat, una mida que en la pròxima generació augmentarà.

L'empresa es troba fabricant cinc satèl·lits més. El primer es llançarà a finals d'any i posteriorment la resta durant el 2024. En total, la companyia a espera llançar un centenar de satèl·lits, amb diverses desenes operatius alhora.

Alhora, ha destacat que Espanya és un dels mercats més importants per a la companyia.