L'Agència Catalana de l'Aigua estudia "accelerar el traspàs" de l'aigua del pantà de Sau al de Susqueda per garantir la qualitat de l'aigua, que perilla de barrejar-se amb fang, i la fauna. | @EP

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes , ha explicat aquest diumenge que l'empresa pública estudia " accelerar el traspàs " de l'aigua del pantà de Sau (Barcelona) al de Susqueda (Girona) per garantir-ne la qualitat de laigua i la supervivència de la fauna que habita en aquest pantà.

Preguntat en una entrevista a Rac1 si el Govern es planteja buidar-lo totalment, ha respost que " sí " perquè té uns nivells de reserva d'aigua tan baixos que, amb l'arribada de la calor , podria entrar en contacte amb el fang del fons , espessir-se i convertir-se en aigua de mala qualitat, no apta per a la potabilització.

Davant d'aquest diagnòstic, l'ACA es planteja buidar entre 15 i 20 hectòmetres d'aigua del pantà de Sau i deixar-ne unes 10, així com retirar la fauna de l'embassament , entre la qual hi ha "unes 20 o 30 tones de peixos exòtics que no pertanyen a la biodiversitat d'aquest àmbit" i traslladar-los a altres espais.

PROVEÏMENT D'AIGUA



Reyes també ha avisat que des de l'ACA tenen " duts de si està garantit fins a finals d'any" l'abastament ininterromput d'aigua potable a les zones metropolitanes si no plou a la primavera i la tardor.

Ha alertat que la situació és crítica i, segons les seves dades, es necessiten de 3 a 4 mesos de pluja intensa "per recuperar i tornar a un estat de normalitat i de prealerta a Catalunya, que porta 29 mesos amb pluges per sota de la mitjana".

Per això, si no plou a la primavera i la tardor, Catalunya " podria tenir dificultats o restriccions i limitacions a finals d'any ", i per evitar-ho el Govern estudia restriccions d'aigua en tots els àmbits, també al domèstic i l'urbà, com la destinada a la neteja de carrers i al reg de jardins municipals.