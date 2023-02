Jaume Dulsat - Aj. de Lloret

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha anunciat aquest dimarts que deixa el càrrec al capdavant del consistori que ha liderat durant els darrers vuit anys. Dulsat ho explica: “A finals d'any ja vaig comunicar que no em tornaria a presentar a les properes eleccions i s'ha presentat un nou projecte professional que em demana incorporació immediata i que no em permet la dedicació que demana l'alcaldia de Lloret; per tant, el més coherent és renunciar al càrrec”. Jaume Dulsat romandrà al govern com a regidor sense sou fins a final de la legislatura.

El proper dia 6 de març està prevista la celebració d'un ple extraordinari per formalitzar-ne la renúncia . Jaume Dulsat ha destacat que ha estat un orgull i un privilegi poder estar al capdavant de l'Ajuntament de Lloret durant aquests vuit anys; han estat dos mandats que han estat complicats per la gestió de la Covid-19 i el conflicte amb Ucraïna, entre d'altres”. I ha afegit: “el meu objectiu era millorar la qualitat de vida dels lloretencs i lloretencs i crec, humilment, que ho hem aconseguit; valguin com a exemple els prop de 13 milions d'euros que ens han atorgat a través de diferents fons europeus del Next Generation i que obren una etapa d'oportunitats per al municipi els propers tres anys”.

A continuació, podeu llegir la carta de comiat de l'alcalde:

"Estimats veïns i veïnes de Lloret,

Avui m’adreço a vosaltres per última vegada com a alcalde de Lloret abans de presentar la meva renúncia al càrrec per motius estrictament laborals.

Ha estat per a mi un orgull estar al capdavant d’aquest Ajuntament durant aquest vuit anys. Des de jove tenia clar que volia dedicar uns anys de la meva vida al poble on he nascut i que m’ha vist créixer, i ha estat un honor immens la confiança que m’heu dipositat i que ha fet possible aportar el meu gra de sorra a millorar el dia a dia dels lloretencs i lloretenques.

Han estat dues legislatures complexes de gestió, pel temporal Glòria, per una pandèmia sense precedents i una postpandèmia llarga i dura, més un conflicte bèl·lic que ha portat a molts ucraïnesos a Lloret de Mar, però aquestes dificultats també han enfortit encara més aquest orgull lloretenc que ja tenia. M’heu demostrat la força, la solidaritat i la capacitat de mirar endavant en els moments més foscos, i aquests valors m’han fet créixer i treballar dia a dia per estar a l’altura d’una vila que té en cada una de les persones que en formen part el seu lideratge.

Lloret continuarà vogant perquè aquesta és la seva essència. Des de la meva posició he treballat per la modernització i actualització que demana Lloret com una de les principals ciutats de les comarques gironines. A la dinamització i consolidació dels equipaments que ja teníem, s’hi ha sumat l’obtenció d’aquests gairebé 13 milions d’euros en fons europeus Next Generation que han d’aportar nous projectes de millora en la mobilitat, en l’àmbit social, en els atractius turístics, en l’oferta cultural, en el centre històric, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania i l’experiència turística dels nostres visitants. Venen noves oportunitats; aprofitem-les!

Inicio una nova etapa però allà on vagi tindreu en mi un dels més grans ambaixador de la nostra vila. Gràcies!

Una forta abraçada,"