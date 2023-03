Presentació semàfors sonors Salou / ONCE

Pere Granados, alcalde de Salou; Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, i Fran Sánchez, director de l’ONCE a Reus han participat í a la posada en marxa dels nous semàfors adaptats per a persones cegues o amb discapacitat visual greu als carrers de Salou. Concretament, un total de 62 semàfors, amb l’objectiu de fer una ciutat més inclusiva, que garanteixi l’accessibilitat de les persones sense visió, i millorar la seguretat dels usuaris/àries.

D’aquesta manera, s’aconsegueix disposar d’aquest nou sistema de semàfors a gairebé un 50% de les cruïlles de vianants existents. Estaran situats a: 2 unitats al Passeig Miramar, amb carrer Guillem de Claramunt; 16, al Passeig Jaume I, amb carrer Barcelona; 8 més, al Passeig Jaume I, amb carrer París; 4, al Passeig Jaume I, amb carrer Madrid; 4 al Passeig Jaume I, amb avinguda d’Andorra; 4, a l’avinguda d’Andorra amb carrer Major; 10 més, a la plaça Europa; 2, a la C-31B, amb carrer Carles Riba; i 8 més, al carrer Barcelona, amb carrer del Carrilet.

L’alcalde Pere Granados, que ha felicitat i agraït a l’ONCE la seva labor social integradora, ha assegurat que “avancem perquè Salou sigui una ciutat segura, un referent en turisme inclusiu, treballant per l’accessibilitat de les persones i col·lectius amb discapacitat visual, física, sensorial, auditiva i intel·lectual”. En aquest sentit, “volem que el nostre municipi s’adapti a les seves necessitats i capacitats, i s’adeqüi a les condicions de mobilitat, tant de residents com de visitants”.

Segons l’alcalde, “Salou és una ciutat integradora, hospitalària, acollidora i amable per a totes les persones”.

“Aconseguir que qualsevol persona pugui fer servir i gaudir els entorns urbans amb seguretat, comoditat i autonomia és un repte per a la nostra societat. Per l'ONCE és cabdal contribuir a que els entorns, béns i serveis siguin totalment accessibles per a les persones cegues o amb discapacitat visual”, ha manifestat Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya. I ha afegit: “ És un pas important per a millorar la mobilitat de les persones cegues que viuen a Salou i de moltes de les que visiten la ciutat cada any. Caminar amb independència i també de manera més segura és pensar en tothom. I ho celebrem. Així construïm espais més humans”.

També han assistit el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut; el regidor de Dinamització Econòmica i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme, Hèctor Maiquez; el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González; el director-gerent del Patronat, Marc Espasa; l’inspector cap de la Policia Local, José Luis Gargallo; i un grup de persones afiliades a l’ONCE.

El model de semàfor que s’ha instal·lat, conegut com PasBlue, consisteix en una òptica LED de 200 x 200 mm que integra, junt amb un vianant verd, un sistema acústic, que es pot activar mitjançant polsador; també, amb comandament a distància sense fil o bé mitjançant un mòbil, amb el Bluetooth activat.

L’òptica, que és d’alta brillantor i de baix consum, disposa de dos altaveus integrats, que emetran diferents sons de pas, quan el semàfor estigui en verd, amb un so intermitent, i, també, per anunciar el fi de pas, amb un senyal acústic diferenciat. Un cop finalitzat aquest cicle, el sistema torna a la seva situació de repòs, sense emetre sons, i es manté a l’espera d’una nova activació.

Entre els avantatges que proporciona aquest sistema, destaquen la sincronització sense fil entre equips, sense cables addicionals; la reducció dels temps i costos d’instal·lació i manteniment; la reducció de la contaminació acústica a l’activar-se només quan sigui necessari; i la detecció automàtica del mòbil amb Bluetooth, sense necessitat que l’usuari intervingui, entre altres.