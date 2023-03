Treballadores del SAD de Premià de Mar / Twitter @SindicatoSad

Les treballadores del Servei Públic d'Atenció Domiciliaria de Premià de Mar estan en peu de lluita a causa d'una reclamació econòmica sobre l'Ajuntament i l'empresa SESMAR, qui tenia la concessió d'aquest servei anteriorment. Aquesta empresa, que és mixta entre el Consell Comarcal del Maresme i el grup SERHS, va obtenir el Servei d'Atenció Domiciliària de Premià durant molt poc temps perquè "ho estaven fent bastant malament", segons fonts consultades per CatalunyaPress.

Davant d'aquesta problemàtica, l'Ajuntament va traslladar els serveis a Accent Social, una filial del grup ACS de Florentino Pérez. No obstant, SESMAR va restar de la nòmina de les treballadores totes les hores perdudes per serveis no efectuats de les treballadores, tot i ser "causes no imputables" a elles. A més, tampoc van pagar les hores extres que havien realitzat. El total degut a les treballadores suma uns 8.000 euros, aproximadament.

Seguidament van acudir a la Inspecció de Treball, que les va donant la raó, al·legant que la sostracció econòmica practicada per SESMAR a les nòmines no era legal. Amb aquest suport legal, van acudir a l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, per demanar-li ajuda, però "no va fer res". És per això que, durant la setmana passada, van interposar les accions prèvies al procés judicial.

"NINGÚ ES VOL RESPONSABILITZAR"



El problema d'aquest deute és que ningú vol fer-se càrrec, segons expliquen fons internes. El procés l'han dirigit contra l'empresa SESMAR i Accent Social, totes dues de caire privat, i el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Premià de Mar, organismes públics.

Segons la Llei de Contractes, quan un servei passa subrogat d'una empresa a l'altra, la nova s'ha de fer càrrec dels deutes que arrosseguen. Tanmateix, si l'empresa entrant demostra que l'anterior empresa és solvent econòmicament, no s'ha d'encarregar ella. Per tant, ni SESMAR ni Accent Social ha tornat els diners que elles reclamen.

Les treballadores iniciaran un crowdfunding per "combatre la borsa d'hores" arreu de Catalunya, "per portar a debat les injustícies laborals, estem decidides a parlar amb tothom i explicar la manca de respecte i ètica que suposa re-externalitzar el serveis de cures de les ciutats"



LA RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT

Després que les treballadores realitzessin de manera oficial una reclamació per recuperar els 8.000 euros que se'ls deu, l'ajuntament s'ha pronunciat a través d'un comunicat en què es posiciona de part del sindicat.

L'alcalde de la localitat, Rafa Navarro, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme, segons indica el comunicat, que sancioni el soci privat de l'empresa SESMAR perquè es faci càrrec del deute pendent amb les treballadores del SAD. Aquesta sanció econòmica tindria el mateix valor que el deute que reclamen les treballadores i serviria per resoldre el deute amb els empleats.

Des del consistori han assegurat que "no es descarta emprendre accions legals per desencallar la situació" en cas que el consell comarcal no tramiti el corresponent expedient. Així, el consistori de Premià de Mar, que en un primer moment va ser acusat per les treballadores de “no fer res”, se situa al costat de la reclamació del sindicat.

Fonts del SAD, per la seva part, han reaccionat a aquest comunicat i han dit que "no creuen en el fum, sinó que creuen en els fets", i que porten molt de temps amb aquesta problemàtica. "Demanem cobrar ja i que l'Ajuntament sigui després qui s'arregli amb l'empresa".