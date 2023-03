Foto: Govern

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat aquest matí el Parc de Bombers de Solsona, acabat de reformar. Les obres, que han tingut una inversió total de 1.661.445,99€, han permès que el parc renovi totalment les seves instal·lacions.

Els treballs s’han executat en dues fases, amb un total de 961.24 m2 de superfície. El nou edifici és de planta baixa i té una superfície de 472,75 m2 en què hi ha la sala de control, dos despatxos, una sala de reunions, una aula de formació, els vestidors femení i masculí, la sala-menjador, la cuina, el rebost, tres banys, la sala tècnica de l’edifici i quatre habitacions. La distribució de totes les estances d’aquesta àrea permet una comunicació i una circulació àgil.

El nou Parc de Bombers de Solsona s’ha edificat amb elements prefabricats: panells estructurals de fusta que primer han estat treballats en un taller i, posteriorment, muntats en l’obra. Això ha permès optimitzar costos i facilitarà el manteniment de l’edifici i una fàcil reposició dels elements que es puguin malmetre. A més, millora el funcionament energètic del Parc. El projecte de l’obra ha seguit els criteris de consum energètic pràcticament nul derivat de directives europees i les exigències d’estalvi energètic. D’aquesta manera, la instal·lació ha rebut el nivell A d’eficiència energètica, el més alt.

El conseller ha subratllat que “aquest nou parc de Bombers de la Generalitat suposa un pas endavant per Solsona i per a tota la comarca”. “És una reivindicació històrica que hem anat treballant i finalment la ciutat té el nou parc que es mereix”, ha assegurat. El titular d’Interior ha afegit que “l’edifici aporta un valor afegit rellevant perquè apostar per construccions d’edificis en fusta ajuda a treure ‘combustible’ dels boscos i a millorar-ne la gestió”.

El conseller ha posat de manifest que “el compromís del Govern de la Generalitat és dotar els cossos de seguretat i emergències de més recursos per estar al costat de la ciutadania en el moment de més vulnerabilitat”.

UN PROJECTE QUE SEGUEIX ELS CRITERIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA UNIÓ EUROPEA

El projecte, redactat per Mizien Arquitectura SLP, també incloïa construir un annex de dues plantes al costat oest, a l’esquerra de les cotxeres. La nova edificació té una superfície de 247,81 m2. La planta baixa acull un gimnàs, un taller, un magatzem i la sala de neteja dels equips de protecció individual (EPI). A la planta de dalt s’hi han habilitat el magatzem dels EPAF i la sala d’armariets per als EPI.

També hi ha hagut una intervenció a les cotxeres, de 240.69 m2, amb una renovació completa i on només s’ha mantingut l’estructura original de les cotxeres preexistents. A la façana oest s’ha incorporat una nova porxada de 4,5 metres de fondària i 116.41 m2 de superfície, zona reservada per a l’aparcament de vehicles particulars. A la façana posterior de la zona destinada a les dependències s’ha incorporat també una petita porxada, de 1,5 m de fondària, que protegeix de la climatologia adversa l’accés a la zona del menjador i de la cuina. També s’ha renovat el paviment de tot el recinte, les instal·lacions i els acabats de tot aquest espai.

783 ACTUACIONS EN TOT EL 2022

El Parc de Bombers de Solsona pertany a la Regió d’Emergències Centre, on es troben 9parcs de Bombers funcionaris més. Concretament els de Berga, Calaf, Cardona, Guardiola de Berguedà, Manresa, Moià, Prats de Lluçanès, Torelló i Vic. També, a la Regió d’Emergències Centre, hi ha 10 parcs de Bombers Voluntaris a Alp, Bellver de Cerdanya, Castellfollit del Boix, Gironella, Llívia, Pinós, Puigcerdà, Puig-reig, Sallent i Sant Llorenç de Morunys.

Durant l’any 2022, el Parc de Solsona ha intervingut en un total de 783 actuacions, entre les quals, les més recurrents han estat 390 actuacions de caràcter no urgent, 146 pràctiques i 59 salvaments. Al Parc hi treballen 19 bombers funcionaris, 8 bombers voluntaris, 5 bombers EPAF, 3 Serra, i un bomber de segona activitat. En quant a vehicles, el Parc disposa d’una Bomba Rural Pesant (BRP), una Bomba Forestal Pesant (BFP) i dues Unitats de Personal i Càrrega (UPC).

42 ANYS D'HISTÒRIA

Adscrit en un primer moment a la Brigada de Lleida, el Parc de Bombers de Solsona es va obrir el 1981. Va ser una de les primeres instal·lacions creades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, nascuda l’any anterior. En aquella primera època, el Parc es va instal·lar en les dependències del Departament d’Obres Públiques amb dos bombers professionals i una esquadra forestal, que depenia de l’Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). El personal es va repartir en dos torns; un de matí i l’altre de tarda. Aleshores a les nits el Parc estava tancat. Solsona va estrenar edifici propi el 1983; una construcció de 468 m2, que és la que tot just s’acaba de remodelar i ampliar. Coincidint amb aquesta estrena, el planter del parc es va ampliar. A partir aleshores, Solsona va comptar amb 6 bombers i un cap de parc, amb qui es van poder crear tres torns diferents.

Entre 1985 i 1994, el Parc de Solsona va ser la base d’una unitat especialitzada en espeleologia del Grup de Rescat de Muntanya (GRM), precedent de l’actual GRAE. El 1999 passà a acollir una base del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), que es va complementar un any més tard amb la creació d’una unitat dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Aquesta es va formar amb personal que provenia d’antics equips dels departaments d’Agricultura i, més tard, de Medi Ambient. El Parc de Solsona va ser traspassat el 2002 a la Regió d’Emergències Centre.