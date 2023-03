10 cites per al cap de setmana. Foto: Wikipedia

El primer cap de setmana de març arriba amb possibilitats de tota mena, per a totes les edats i aptes per gaudir en solitari, parella, família o amics.

- SOS Crisi climàtica (Granollers). La biblioteca Can Pedrals de la capital del Vallès Oriental acull aquesta sessió pensada perquè els més joves comencin a prendre consciència sobre la importància de tenir cura del medi ambient. Coordinada per Funbrain, està pensada per a nenes i nens que tinguin entre 10 i 12 anys. Es posarà en marxa a les 11 del matí del dissabte 4. Activitat gratuïta.

- Aprèn a dibuixar còmic (Girona). Les persones amb esperit i inquietuds artístiques tenen una cita obligada, el dissabte 4 a les 12 del migdia, a l'Abacus Cooperativa Centre de la capital del Gironès. L'il·lustrador Martí Raset coordinarà aquesta sessió monogràfica en què ensenyarà com és el procés que va des de creació fins al dibuix.

- Songs of hope (Lleida). L'Auditori Municipal Enric Granados, a la capital del Segrià, serà l'escenari d'un concert per part del cor infantil d'Amics de la Unió, amb aquestes cançons d'esperança. El recital es posarà en marxa a les 6:30 de la tarda del dissabte 4. Compra les entrades aquí.

- Cesk Freixas en concert (La Bisbal d'Empordà). El cantautor serà el protagonista d'un dels concerts del cap de setmana al Teatre Mundial. La seva actuació, a partir de les 8 de la tarda del dissabte 4, servirà per donar el tret de sortida a la programació del MiT. Reserva el teu seient i gaudeix de la veu incomparable.

- Delicades (Reus). T de Teatre recupera un dels seus clàssics, una història d'històries construïda a partir de fragments que no hi tenen relació, però que acaben formant part d'un univers de vivències que no són tan fràgils ni delicades. Dirigida per Alfredo Sanzol, la funció es posarà en marxa a les 8:30 de la tarda del dissabte 4. Pots adquirir la teva localitat en aquest enllaç.

- Duki en concert (Barcelona). El popular raper argentí aterra al Palau Sant Jordi de la capital de Catalunya. És un dels pioners del trap en llengua castellana i ha rebut diverses nominacions en premis com els Grammy Llatins i els MTV Awards. El seu segon recital (el divendres 3 ja en va fer un) serà el dissabte 4 a partir de les 9 de la nit.

- Mostra de pintors locals (Castelldefels). El talent emergeix a tot Catalunya i, en aquest sentit, Castelldefels no n'és cap excepció. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda del diumenge 5 podreu gaudir de les obres pictòriques d'alguns dels talents de la ciutat.

- L'essència de Tarraco i el seu teatre (Tarragona). Un cop més, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha preparat una ruta pensada per descobrir el passat romà de la ciutat. Aquesta activitat cultural es posarà en marxa el diumenge 5 a les 11 del matí. Viatja en el temps i reserva la teva plaça en aquest enllaç.

- Gala solidària de màgia (Badalona). El festival de màgia Li-Chang posa el punt final, com és habitual, amb la gala solidària. El teatre Blas Infante és l'escenari escollit per a l'últim truc, que començarà a les 6 de la tarda del diumenge 5 i que comptarà amb la presència de noms com el Mag Rovi, el Magic Pol, el Cesc Airols i el duet Set de màgia. Compra la teva entrada aquí.

- L'il·lusionista (Vic). L'humorista Peyu porta a la capital d'Osona amb el seu últim espectacle, en què es posa a la pell d'un mag. Deixa't sorprendre per aquest xou que barreja humor i trucs de màgia inversemblants. L'espectacle es posarà en marxa a les 8 del vespre del diumenge 5 al gran escenari de la ciutat, l'Atlàntida.