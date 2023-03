Algemesí, Riba-Roja i Sagunt reben la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació. | @EP



La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant , ha anunciat aquesta tarda a Riba-roja de Túria , a la província de València, les deu ciutats reconegudes com a ' Ciutat de la Ciència i la Innovació' de 2022 pel seu compromís amb la I+ D+I, entre les quals hi ha Rubí i l'Hospitalet de Llobregat.

Les deu noves localitats que han obtingut aquest títol per part del Govern són: Algemesí, Castelldefels, Irun, Lugo, Port Real, Riba-Roja de Túria, Rubí, Sagunt, L'Hospitalet de Llobregat i Vitòria-Gasteiz.

Aquestes distincions reconeixen les ciutats que aposten decididament per la innovació en les polítiques públiques i que potencien al seu territori estructures, institucions i empreses locals amb un fort component científic , tecnològic i innovador.

També premia el rellevant paper de les entitats locals en la promoció dels seus territoris com a element crucial que determina el desenvolupament econòmic i social .

Amb les noves incorporacions, 93 ciutats de diferents proporcions passen a formar part de la 'Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació'. "Esteu al podi de les ciutats que lideren la innovació al nostre país", ha assenyalat Morant.

La titular de Ciència ha destacat que el País Valencià és l'autonomia que més ciutats té amb aquesta distinció, amb 21. Castelló de la Plana, Gandia, Gata de Gorgos, Onda, Ontinyent, Orpesa, Paterna, Salines, Torrent, València, Vila-real, Villena i Vinaròs.

La ministra ha destacat la importància de les polítiques locals innovadores i transformadores per crear un nou model de ciutat, “aquesta distinció no és només un reconeixement, és un full de ruta que mira cap al futur , un compromís de Riba-roja amb els seus veïns , empreses i empresaris". "No és fàcil, hi ha moltes ciutats que es presenten diverses vegades i no ho han aconseguit encara", ha afegit.

Aquesta convocatòria ha valorat especialment les iniciatives innovadores de prestació dels serveis públics, govern electrònic , lliure accés a la informació i compra pública d'innovació com a eina tractora de l'R+D+I, així com les actuacions que alineen les entitats locals amb els objectius de l'Estratègia Horitzó Europa.

La distinció de "Ciutat de la ciència i la innovació" tindrà una validesa de tres anys . Un cop transcorri aquest termini s'haurà de renovar. El lliurament de les distincions es farà en el marc d'una gala que acollirà la ciutat de Sagunt el pròxim 13 d'abril.

RIBA-VERMELLA

En concret, Riba-roja va optar a la convocatòria dins de la categoria de ciutats d'entre 20.001 i 100.000 habitants. Per a la candidatura, l'Ajuntament va presentar una sèrie de projectes i actuacions que giren al voltant de diversos eixos; la sostenibilitat , la mobilitat , la transparència , la participació , l'emprenedoria i la formació i la innovació aplicada a la contractació pública. El consistori ha fet un esforç important en matèria d'innovació, amb una inversió total directa per al període 2022-2025 de més de 10,5 milions d'euros.

El Pla d'Actuació Urbana Municipal (PUAM) de Riba-roja de Túria, en el marc de l'Agenda Urbana Espanyola com a eix per complir els compromisos de l'Agenda 2030, marca el conjunt d'inversions necessàries per conformar la societat local del futur durant la dècada 2021-2030.

Programes com Riba-roja Habitable, Riba-roja de Túria, intel·ligent i digital, Riba-roja Participativa o el foment de l'activitat turística de qualitat , l'impuls de la transició ecològica i la transformació digital de les àrees industrials defineixen el model de ciutat que defensa el govern local.

Morant ha destacat els avenços del municipi en compra pública d'innovació amb Riba-Roja Licita i el programa Riba-Roja Compensa, amb un registre municipal de projectes per compensar la petjada de carboni.

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha mostrat el seu agraïment, i ha assenyalat "des del 2015 Riba-roja ha treballat de manera transversa en diferents àmbits, l'hem obert al món i hem entaulat aliances alineades als ODS de l'Agenda 2030" .