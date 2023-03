Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cornellà de Llobregat un home de 29 anys, acusat de dos robatoris amb força, un altre amb intimidació, pertinència a un grup criminal i furt entre els anys 2021 i 2022.

Després de la investigació, es va localitzar el principal membre del grup criminal en un domicili d?aquesta localitat del Baix Llobregat, on residia. Dimecres passat 1 de març els Mossos van entrar a la casa i van arrestar el sospitós que ha ingressat a la presó.

El cas es va iniciar el passat mes de gener arran de tres robatoris amb força a cases unifamiliars a la comarca del Baix Penedès. Uns fets que es van cometre entre el 14 de gener i l'1 de febrer d'aquest any, dos a cases del Vendrell i un tercer en un domicili de Cunit.



Als robatoris, el detingut anava acompanyat, com a mínim, de dues persones més. En un dels casos i mentre forçaven els accessos, van ser sorpresos per un dels propietaris i van fugir. Durant la fugida, un veí els va intentar interceptar recriminant-los els fets, moment en què els lladres el van amenaçar de mort.



Els membres del grup criminal cometien els robatoris forçant les portes i finestres de les cases. A més, actuaven en franges horàries diürnes, aprofitant que els propietaris es trobaven fora treballant. A més, totes les cases on feien el cop estaven a prop de vies ràpides, per facilitar la seva fugida amb cotxe.



A l'escorcoll del sospitós es van localitzar rellotges robats del domicili del Vendrell, i part de la roba amb la qual el detingut va quedar gravat mentre duia a terme els altres dos robatoris amb força a domicilis del Baix Penedès.



També es van trobar altres objectes que el relacionarien amb altres robatoris perpetrats el 2021 i el 2022. Concretament, un robatori amb força a una casa a Canyelles, un robatori amb força a interior de vehicle a Sabadell i un furt d'un ordinador en un centre comercial de Barcelona.



El detingut va passar dijous a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.