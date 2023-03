Una panoràmica de l'Hospitalet. Foto: Aj. de l'Hospitalet

L'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels i Rubí són les tres ciutats catalanes que han rebut el premi Ciutat de la Ciència i la Innovació 2022. Les candidatures escollides aquest any dins la convocatòria del Ministeri de Ciència i Innovació han estat les que han presentat els projectes més capdavanters dins d’un model productiu basat en el desenvolupament sostenible i en la creació de més i millors oportunitats laborals, especialment per a la gent jove.



Així, els tres municipis passen a formar part de la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Xarxa Innpulso), que fins ara conformaven 93 localitats.

Aquesta xarxa exposa el treball que es fa des dels municipis per millorar la vida de la ciutadania mitjançant el coneixement i la informació i serveix com a agent actiu per a la promoció de polítiques de suport a les pimes i emprenedors i per a la participació en projectes dins del context de programes europeus.

El Ministeri destinarà 10 milions d’euros per incorporar agents locals d’innovació dins d’aquests ajuntaments, situats al podi de ciutats que lideren la innovació del país.

La gala d'entrega dels reconeixements es farà el dijous 13 d’abril a Sagunt (València).