Treballador d'Endesa / @EP

Endesa treballa en la remodelació de la xarxa elèctrica de Reus (Tarragona) amb l'objectiu d'impulsar l'electrificació de la demanda, reforçar les instal·lacions existents i garantir una millor qualitat del servei, ha informat aquest dilluns.

La companyia ha assegurat que l'electrificació és un "aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic", i ha puntualitzat que el passat exercici va invertir gairebé 1,6 milions d'euros per augmentar la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric a la ciutat.

El Pla d'Inversions d'Endesa es proposa millorar la qualitat del servei mitjançant la construcció, la renovació i el manteniment de les infraestructures elèctriques d'alta, mitjana i baixa tensió per "acompanyar la capital de les Terres de l'Ebre en la seva transformació i creixement".

Entre les accions d'aquest pla s'inclouen la renovació i l'ampliació d'infraestructures i centres de transformació, a més de la implementació de l'automatització i la digitalització de la xarxa. Endesa ha assegurat que, amb aquestes intervencions, reforça les instal·lacions davant de l'"augment de l'ús de l'electricitat produïda a partir d'energies renovables per reduir l'ús de tecnologies que emeten CO2".