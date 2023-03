Una imatge del foc. Foto: Twitter (@pompiers_aran)

L' incendi que es va declarar dijous 16 de març a la tarda a Canejan ja ha afectat unes 150 hectàrees, segons ha informat el Consell General d'Aran en un comunicat el migdia d'aquest divendres 17.

"La part activa del foc es troba en una zona contemplada dins del Pla Estratègic de gestió sostenible de règim de foc de la Val d'Aran, impulsat pel Consell General d'Aran, que dóna als Pompièrs d'Aran un instrument de força utilitat per actuar davant dels focs", han afegit.

Han detallat que aquest pla determina les zones on ja hi ha hagut incendis i "per on pensen que pot avançar el foc arran del canvi climàtic i estudia com gestionar aquest foc abans que es produeixi".

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha agraït la feina de totes les persones que treballen en aquest foc: Pompièrs d'Aran, Bombers de la Generalitat de Catalunya, unitats d'Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i dues unitats del Grup de Actuacions Forestals (Grafo) i Agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran.

MÉS DOTACIONS



Aquest divendres al matí s'han desplaçat fins a 6 dotacions terrestres de Pompièrs d'Aran, entre els quals hi ha 2 camions d'aigua, 3 vehicles lleugers, un vehicle de suport i un vehicle de comandament, i amb suport de l'helicòpter del Consell General 'Aran.

A més, els Bombers de la Generalitat ajuden a l'extinció de l'incendi amb cinc dotacions, i està prevista la incorporació al dispositiu d'extinció un helicòpter bombarder.