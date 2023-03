La xifra total de fons recaptats obtinguda en aquesta cinquena edició ha estat de 12.650 €, que s'invertiran en els projectes que defensen les 18 entitats triades. | Ultra Clean Marathon

La comarca d'Osona ha quedat impol·luta gràcies a la cinquena edició de l'Ultra Clean Marathon , una carrera que uneix esport i consciència ambiental. Els 210 participants, dividits en 27 equips , han aconseguit recollir 636 kg de residus durant el recorregut circular que han realitzat a la comarca, amb sortida i arribada a Vic .

D'aquesta quantitat, 100 kg eren d'envasos i paper, 53 de vidre, i la resta de diverses tipologies: des de cadires o tubs de plàstic fins a pots de pintura o pneumàtics, i fins i tot un tros de patinet infantil. Paral·lelament, un grup de voluntaris organitzat per l' Ajuntament de Vic i la Creu Roja han netejat la ribera del riu Méder de 237 kg d'escombraries més, i entre les troballes insòlites destacava la d'un dron d'importants dimensions.

Tot i que l'UCM és una ultramarató de 60 km de trail running, aquest any també s'ha pogut participar en un circuit de 36 km . Tots els corredors han sortit minuts després de les 7:30 h de l'esplanada de l'Atlàntida de Vic. Poc després de les 11 arribava a la meta el guanyador de la cursa de 30 km, l'equip “ Consciència pel Planeta ”, i cap a les 2 de la tarda ho ha fet Salomon Spain , l'equip més ràpid de l'itinerari de 60 km, però que ha estat penalitzat per no haver recollit escombraries . Així, els equips guanyadors per temps han estat “ Set de córrer ” (60 km) i “ Consciència pel Planeta ” (36 km); els que han recollit més residus, “ Gili Trail ” (60 km) i “ Vedruna Catalunya 3 ” (36 km); i els que han fet millor temps recollint més residus, " Set de córrer " (60 km) i " Tradebe Running Club 2 " (36 km). Tots ells han rebut un lot de productes cedits per l'empresa Veritas .

En una demostració de compromís ambiental, cada equip ha aconseguit recaptar fons per a una de les entitats ambientals que treballen a Catalunya per a la conservació de la natura. La xifra total obtinguda en aquesta cinquena edició ha estat de 12.650 € , que s'invertiran en els projectes que defensen les 18 entitats triades.