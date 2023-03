Instantània d'una de les fuites d'aigua. Foto cedida a @CatPress per veïns

"La gestió de l'aigua ha estat gran a l'Ajuntament" és una de les crítiques que els veïns de Sant Quirze escriuen a Facebook per la mala qualitat del servei que estan rebent. I és que recentment s'han comptabilitzat fins a 16 fuites d'aigua (11 van passar de manera simultània) que van deixar bona part dels veïns sense subministrament durant 4 dies als seus habitatges.

Això va portar el govern municipal a convocar, dijous passat 16 de març, una reunió per intentar donar explicacions. La trobada, amb l'alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i el gerent de l'empresa municipal SQVAigua, Xavier Ludevid , va ser “molt tensa”. Tots dos, nerviosos, van carregar contra l'antiga concessionària, CASSA, que va gestionar el servei durant 20 anys perquè segons el verí de l'Ajuntament, les avaries són conseqüència "de l'envelliment de la xarxa de subministrament".

CASSA VA VOLER ACOMPANYAR A LA NOVA CONCESSIONÀRIA EN EL TRASPÀS DE LA GESTIÓ PER GARANTIR UNA TRANSICIÓ SENSE PROBLEMES PER ALS VEÏNS I L'AJUNTAMENT ES VA NEGAR

CASSA s'ha defensat en un comunicat , dient que van complir "amb tots els compromisos d'inversió recollits al contracte de concessió" i que van proposar algunes "actucions de millora", que el consistori no va voler realitzar.

A la seva nota de premsa afirmen "des del passat de 3 de gener de 2023 CASSA no és la concessionària del servei d'aigües de Sant Quirze del Vallès. Per tant, des d'aquesta data, CASSA no té cap competència al servei d'abastament de aigua al municipi ni cap responsabilitat en la situació que, lamentablement, estan patint els ciutadans i les ciutadanes, amb reiterats episodis d'avaries amb una alta afectació L'únic canvi respecte al període anterior al 3 de gener és l'operadora: la xarxa, les vàlvules, les reguladores de pressió i la resta d'instal·lacions municipals del servei d'abastament d'aigua són exactament les mateixes” .



CASSA a més afegeix que "sempre ha apostat per fer un traspàs de la gestió a la nova operadora pública de forma estructurada, diligent i amb totes les garanties. Davant la complexitat que comporta la gestió d'una xarxa d'abastament com la de Sant Quirze, i amb l'objectiu d'evitar conseqüències greus per a la ciutadania, CASSA va proposar a l'Ajuntament un acompanyament durant un període de col·laboració i formació de la durada que el Consistori considerés necessària, a partir del 3 de gener de 2023, per poder garantir una transició polit. Aquesta proposta era totalment viable i legal, però l'Ajuntament va declinar-la”.



L'Ajuntament en paraules d'aquesta exconsecionària "sempre ha estat, i és, el titular del servei d'aigua. Li correspon a l'Ajuntament, per tant, aprovar les inversions a realitzar a la xarxa d'abastament municipal. D'una banda, CASSA ha complert amb tots els compromisos d'inversió recollits en el contracte de concessió i, addicionalment, també ha proposat sistemàticament altres actuacions de millora necessàries per actualitzar les instal·lacions de proveïment del municipi, amb tot, en els darrers 5 anys, el Govern municipal només ha autoritzat l'execució de 166.000 € d'inversió, quantitat insuficient per abordar els problemes estructurals presents a les instal·lacions municipals d'aigua ”.



També asseveren que "com a titular del servei - l'Ajuntament- ha estat sempre coneixedor de l'estat de la xarxa d'aigües municipal . CASSA ha gestionat la mateixa xarxa que ara opera l'empresa municipal, amb eficàcia i professionalitat i, durant els 20 anys de concessió , ha tingut com a objectiu prioritari l'eficiència en la gestió, oferint un servei d'excel·lència als veïns i veïnes (tant des del punt de vista operatiu com també en relació amb l'atenció als clients i les clientes) i minimitzant en tot moment l'afectació en cas d'incidències, malgrat l'estat de la xarxa de proveïment municipal”.



"CASSA compta amb més de 80 anys d'experiència gestionant serveis d'aigua a més de 40 municipis de tot Catalunya".

Durant els 20 anys de concessió, CASSA reivindica “la seva forta implicació amb el municipi de Sant Quirze del Vallès, no només des del punt de vista operatiu, sinó també des del vessant social. L'exemple més il·lustratiu és el programa de sensibilització ambiental EDUCASSA, que ha programat activitats educatives gratuïtes a les escoles del municipi, des dels 3 fins als 14 anys, i que ha comptat amb una participació global de 10.000 estudiants santquirzencs i santquirzenques en els 20 anys de concessió, també s'ha mantingut un contacte estret a les Associacions de Veïns i Veïnes (AVV) del municipi, apostant per una actitud de diàleg i escolta activa i amb l'objectiu de donar resposta a les seues inquietuds”.

De fet també revelen que a "l'última enquesta de satisfacció encarregada a Sant Quirze, i realitzada el febrer de 2022 per l'Institut Feedback de Recerca Aplicada, mostrava que els veïns i veïnes del municipi valoraven amb un 7,98 sobre 10 el servei prestat per CASSA, destacant la resolució d'avaries (8,14 sobre 10) i l'absència de talls al subministrament (8,10 sobre 10)”.

VEÏNS DE SANT QUIRZE: "AIXÒ NO PASSAVA AMB L'ANTIGA EMPRESA"

Sigui com sigui, a la sortida de la reunió els veïns en declaracions a Catalunyapress van tornar a mostrar el descontentament per una situació que diuen que és inèdita. "La realitat és que abans, amb l'antiga empresa, això no passava. La situació actual no l'hem viscut mai abans", denunciaven alguns dels presents a la trobada amb l'alcaldessa i el responsable de SQVAigua.

Una altra de les fugues que es produeixen als carrers de Sant Quirze. Foto cedida per un veí a @CatPress

En la mateixa línia, la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès ha emès un comunicat denunciant que les darreres dues dècades, "l'Ajuntament de torn va limitar les inversions a la xarxa a canvi de no apujar els preus", mentre que ara diuen que el govern municipal “està més preocupat a municipalitzar el servei que a fer les coses bé”.

A més, els veïns denuncien la ineficàcia de l'empresa municipal i els problemes amb "la facturació i l'atenció al client". Exposen que la trucada (que no és gratuïta com marca la llei) la respon un contestador automàtic i diuen que si entres a la web, a la part inferior dreta apareix un missatge amb el títol "sense incidències".

"L'abast de la mediocritat dels polítics, del color que siguin, arriba a nivells inexplicables, mentre que els veïns intentarem no morir ofegats per l'aigua i els problemes", concloïa el comunicat contundent dels veïns.

ELS VEÏNS ACCEDEIXEN A L'AIGUA MITJANÇANT DIPÒSITS I GARRAFES

La solució a curt termini que va plantejar l'Ajuntament a la reunió amb els veïns va ser activar un pla d'emergència per intentar arribar als veïns afectats. Així, divendres 17 es van instal·lar dipòsits d'aigua (amb prop de 32.000 litres) a punts com la plaça de Sant Jaume o el carrer de Joan Oliver, entre d'altres.

A més, també es van repartir garrafes d'aigua a domicilis i equipaments com a residències i col·legis. El mateix dia 17, Ludevid va assegurar que la raó de les fugides va ser "el trencament d'una vàlvula reguladora de la pressió".

Segons un estudi, el consistori vallesà ha de fer com a mínim una inversió de 750.000 euros per a la millora i la renovació de les infraestructures de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la localitat, ja que abans no han autoritzat les inversions de millora proposades per l'antiga concessionària.

EL PSC CREU QUE ELS VEÏNS NO ES MEREIXEN AQUESTA CAÒTICA GESTIÓ MUNICIPAL

Carrer de Sant Quirze inundat/ Foto cedida a @CatPress

Més enllà dels veïns, també s'han sumat a les crítiques per la qualitat del servei un dels partits de l'oposició, el PSC. En un comunicat, els socialistes asseguren que els veïns pateixen "una situació que no mereixen" i denuncien que han vist com el govern municipal rebutjava totes les propostes en aquesta matèria.

A més, apunten que el seu posicionament ha estat sempre transparent ("sense pensar en rèdits electorals") alhora que denuncien que el govern únicament busca revalidar una majoria "que l'ha portat a prendre decisions imprudents que estan afectant tot el poble".

Per això, reclamen "solucions immediates per facilitar, amb els mitjans que calgui, les mesures necessàries per dotar d'aigua els veïns", i s'han posat a disposició de l'Ajuntament "per a allò que considerin necessari" i exigeixen "depurar responsabilitats, tècniques i polítiques al nivell que calgui".