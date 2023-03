Guanyador Categoria A Escola Guillem de Balsareny / ONCE

L’Institut Escola ‘Guillem de Balsareny’ (Barcelona), el Col·legi Sant Rafael (La Selva del Camp, Tarragona) i el Col·legi FEDAC Guissona (Lleida) han estat seleccionats com a guanyadors de Catalunya al 39è Concurs Escolar del Grup Social ONCE que, en aquesta ocasió, ha convidat els docents i estudiants a realitzar treballs que impulsin ciutats i municipis sense barreres com a via per a la inclusió i l'accessibilitat de totes les persones.

En aquesta edició han participat 32.218 escolars de 691 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 738 professionals de l’educació. “En una societat en constant canvi, ens trobem amb problemes que crèiem superats a peu de carrer, com la irrupció de nous mitjans de transport (patinets, cotxes, motos i bicis elèctriques...) i altres obstacles que posen en risc moltes persones, no per la seva existència, sí pel seu mal ús. És important que prenem consciència i proposem solucions per una vida sense barreres, inclusiva i accessible per tothom”, manifesta Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Per això, aquest habitual i tradicional programa de sensibilització educativa, que és el Concurs Escolar del Grup Social ONCE, ha presentat una proposta pedagògica per impulsar el treball en equip, la companyonia, la inclusió i la igualtat des de l'etapa educativa.

La participació en aquesta edició ha estat per aules completes, havent de realitzar una lona, ​​a tall de tanca publicitària, amb un disseny que ha posat en valor la importància d’aconseguir una ciutat sense barreres, així com una societat inclusiva.

Per dur a terme aquest treball, els estudiants han tingut a la seva disposició material didàctic (en format online), elaborat per experts en la matèria, sobre els diferents tipus de discapacitat i sobre l'accessibilitat, que han servit de suport per facilitar la participació.

El jurat de Catalunya ha valorat de forma especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l’accessibilitat dels treballs presentats. Ha estat presidit per Lidia Ramos, cap del Departament de Coordinació i Talent de la Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya; i com a vocals: María de la Sierra López, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya; Mª Mercè Batlle, presidenta de COCARMI; Carmina Pujol i Lourdes Caseny, Tècniques docents del Servei de Suports i Mesures per a la Inclusió del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; Àngels Castro, periodista; Maria Teresa Chicano, Especialista en Visual i Plàstica del CREDV/CRE ONCE BARCELONA; i Teresa Altagracia Sabariego, Tècnica de material Tiflotècnic del CRE ONCE BARCELONA i col·laboradora del grup ACCEDO.

Les aules guanyadores en aquesta fase autonòmica rebran com a premi un smartwatch (un rellotge intel·ligent). A més, passen a la següent fase, la nacional, la resolució de la qual es coneixerà el mes d'abril. Els estudiants i docents que guanyin aquesta edició a nivell nacional, a la seva respectiva categoria tindran l'oportunitat de gaudir del Festival de la Inclusió, un esdeveniment que tindrà lloc al seu propi centre educatiu i que comptarà amb diverses activitats com música, espai gaming o diferents challenges.