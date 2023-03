Edifici esfondrat @ep

Els Bombers de la Generalitat han informat de l'esfondrament d'un edifici de dues plantes a Sitges aquest dimecres. Els serveis d'emergència han informat de l'incident en un tuit recollit per PressDigital .

L'esfondrament s'ha produït a l'Avinguda Artur Carbonell de Sitges a les 15.21 d'aquest dimecres

S'han activat 15 dotacions de bombers que han assistit al lloc dels fets. Després d'inspeccionar la zona, han conclòs que no hi havia persones sota la runa i, per tant, el Grup Caní de Recerca s'ha retirat del servei.

Pel que sembla, els veïns haurien abandonat l'immoble després de sentir un fort estrèpit. L'esfondrament podria haver estat causat per unes obres properes a l'edifici.