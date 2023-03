Una persona esquia a les pistes de Vallter. Foto: Instagram (@VALLTER2000)

Tot i que el tancament estava previst per al 10 d'abril, aquest dijous 23 de març ja no s'han obert les portes de l' estació d'esquí de Vallter , que ha tancat la temporada d'esquí de l'hivern d'aquest 2023 setmanes abans del previst inicialment.

Segons dades recollides pel portal Infonieve, Vallter ha acollit esquiadors 102 dies, tot i que tres vegades ha hagut de tancar, de manera temporal, per les condicions meteorològiques adverses.

Els responsables de l'estació van publicar, a les xarxes socials, un missatge d'agraïment "després d'uns mesos intensos en què les condicions meteorològiques no ens han acompanyat", dirigit tant a la plantilla com als usuaris.

El text convida tothom a "visitar el Ripollès", la comarca on està ubicada l'estació, perquè "hi ha molt per descobrir".