Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes per presumptament matar-ne un altre a Salou el mes de maig de l'any passat, han informat en un comunicat d'aquest dilluns 27 de març.

El tiroteig suposadament va respondre a una venjança entre dos grups criminals francesos rivals: els presumptes autors van localitzar la víctima mentre estava de vacances al municipi català, al qual es van desplaçar per cometre el crim i tornar a França el mateix dia.

La nit dels fets (el 9 de maig) la policia local va detenir un home que estava sent retingut per un grup de persones per la seva presumpta relació amb el tiroteig que havia tingut lloc al carrer Saragossa de la localitat.

L'home tenia nombrosos antecedents policials per delictes violents i contra la salut pública, i en el moment de la detenció portava una arma de foc que no es va utilitzar per a l'agressió mortal.

IDENTIFICATS DOS PRESOS



Els altres dos homes ja estaven a la presó provisional a França quan els investigadors els van identificar com a presumptes autors de l'homicidi, un per un delicte menor i l'altre per temptativa d'homicidi.

La nit dels fets, les càmeres d'un restaurant de Tarragona van gravar com tots dos amagaven sota un contenidor el revòlver amb què suposadament van disparar la víctima i la roba.

En detectar una patrulla dels Mossos d'Esquadra, van fugir deixant els objectes allí amagats i, un cop a la Jonquera, van abandonar el cotxe en un camí fronterer i van creuar cap a França en un altre vehicle.

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona va sol·licitar que els fets es jutgin a França, motiu pel qual les autoritats espanyoles van extradit el primer detingut.