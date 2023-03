Espai Raier / Diputació de Lleida

Els dos edificis que albergaran l'Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars estaran situats a La Pobla de Segur i a la Torre de Capdella. En concret, se situaran en l'Espai Raiers i a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, situat en el camí de Mont-ros. Les obres per a adequar tots dos edificis tindran un pressupost total de 2,1 milions d'euros, dels quals 1,1 milions seran assumits per la Diputació de Lleida, 551.000 pel Departament d'Educació, 375.000 per l'Ajuntament de La Pobla de Segur i 177.000 pel de Vall Fosca.

El president de la Diputació, Joan Talarn, juntament amb els alcaldes de La Pobla de Segur i la Torre de Capdella, Marc Baró i Josep Maria Dalmau, respectivament, van presentar el passat dimarts el conveni de col·laboració entre les tres institucions que regularà les inversions necessàries per adequar els dos edificis. Per a l'edifici de La Pobla de Segur es destinaran 1,5 milions d'euros per a substituir la coberta, instal·lar una nova caldera i redistribuir els espais interiors. Quant a l'edifici de Mont-ros, s'invertiran 706.000 euros a canviar els sostres interiors i realitzar altres millores necessàries.

Els cicles d'estudis oferiran formació a joves en esports d'hivern, barranquisme, salvament, busseig esportiu, escalada i espeleologia, entre altres especialitats. Joan Talarn ha ressaltat que, amb aquest projecte, es busca anar més enllà i que el Pirineu sigui també un lloc on s'estudiïn, investiguin i millorin les tècniques d'aquests esports especialitzats.

D'altra banda, Marc Baró ha explicat que aquest projecte consolidarà un valor afegit per a la Pobla de Segur i la seva ciutadania, ja que es renovarà un edifici en desús i es convertirà en un espai on s'impartiran ensenyaments d'esports de muntanya. A més, aquest espai també serà polivalent i d'ús municipal per a entitats, associacions i clubs esportius del poble.

Josep Maria Dalmau ha expressat que la signatura d'aquest conveni suposa la realització d'un projecte molt esperat pel municipi, i assegura que això portarà economia a la vall. D'altra banda, Jean-Marc Segarra, director general de centres públics de la Generalitat, ha agraït l'aposta del territori per la formació en esports de muntanya. La previsió inicial era per a 70 alumnes, i ara estan sobre els 900.

Durant el curs 2020-2021, l'Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars va començar a impartir els seus cicles formatius en l'Institut de la Pobla de Segur, amb la intenció d'establir una segona seu especialitzada a la Torre de Capdella. Ara, s'espera que el conveni de col·laboració presentat sigui aprovat el mes d'abril per la Diputació de Lleida. A més, l'acord estableix que els dos ajuntaments seran els encarregats de licitar i contractar la redacció dels projectes i l'execució de les obres, amb la col·laboració de la Diputació i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.