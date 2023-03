Escombraries Calafell

La plantilla de servei de recollida d'escombraries de Calafell (Tarragona) ha desconvocat la vaga prevista entre el 3 i el 10 d'abril, ha explicat CC.OO. de Catalunya en un comunicat aquest dimecres.

Plantilla i empresa van assolir un acord aquest dimarts a l'acte de mediació convocat per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

L'acord estableix reunions quinzenals per continuar negociant el nou conveni col·lectiu, així com la millora del percentatge de les baixes d'incapacitat temporal per malaltia i accidents no laborals i una quarta paga extraordinària que substitueix l'actual premi de no absentisme.