Un cotxe en una edició anterior. Foto: Motor Club Sabadell

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, un col·lectiu ecologista nascut en aquesta comarca a principis de la dècada de 1990, ha reclamat la suspensió del Ral·li de la Llana, una competició automobilística organitzada pel Motor Club Sabadell i que enguany se celebra per 24a edició.

Els arguments que sostenen els ecologistes són que aquesta prova, que se celebra entre aquest 31 de març i l'1 d'abril, pot fer augmentar el risc d'incendis a les diferents zones per on circulen els cotxes, degut a les condicions de sequera que viu Catalunya per l'escassetat de pluges.

"En el context actual de sequera i estrès hídric dels boscos, i davant d’episodis de calor per sobre de la mitjana climàtica que fan disparar en qualsevol moment el risc d’incendi, una activitat d’aquestes característiques pot comportar un risc afegit en la propagació d’un incendi forestal", apunten en un comunicat.

També apunten que les emissions de diòxid de carboni que emeten els cotxes són perjudicials per al medi ambient, i es mostren partidaris de reduir-les.

Més enllà d'aquestes possibles afectacions, apunten també que aquestes competicions esportives no tenen cap impacte positiu en el territori, a banda de fer també que veïns de les localitats per on transcorren alguns trams de les proves estiguin obligats a confinar-se als seus domicilis. En el cas d'alguns municipis del Berguedà, els afectarà l'1 d'abril entre les 8:30 i les 14:30.