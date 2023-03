Un espai del parc. Foto: Wikipedia

La Generalitat ha ordenat, aquest divendres 31 de març, el tancament de l'accés al parc natural de Montserrat pel risc d'incendi, a causa del temporal de vent i de les altes temperatures que s'estan registrant. La mesura entrarà en vigor la matinada del dissabte 1 d'abril.

Després de conèixer-se la decisió, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena ha llançat un missatge de molta prudència i precaució, i ha assegurat que hi haurà agents dels Mossos d'Esquadra i dels Agents Rurals per donar compliment a les restriccions.

Així mateix, ha detallat que, durant el primer trimestre del 2021, hi va haver 230 incendis forestals, 331 el 2022 i 475 aquest any. "El risc és molt evident i no ho marca el calendari, ho marca la realitat, i la realitat és molt preocupant, especialment avui, demà i demà passat. S'esperen uns dies de molta calor i vent", ha afegit.

10 ANYS SENSE ACTIVAR AQUESTES MESURES

Elena també ha explicat que el pla Alfa s'activarà en nivell 2 a 30 comarques de Catalunya i mantindrà el nivell 3 a Monistrol de Montserrat i Marganell, el Bruc i Collbató “com a mínim durant tot el cap de setmana”.

"La situació en què estem no s'havia produït des del novembre del 2013, mai no s'havia activat el pla alfa 2 i 3 fora del període d'estiu", ha conclòs el conseller.