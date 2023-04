Tots els participants de la Caminada Inclusiva han rebut una medalla honorífica i han pogut gaudir d’un espectacle que ha posat punt final a uns Jocs molt emotius. | ANNA MARTÍN

La dotzena edició dels Jocs Special Olympics al Palau d'Esports de Granollers s'ha acomiadat aquest matí després d'haver acollit a més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món.

L'acte de cloenda ha estat a les dotze del migdia, després de rebre a tots els participants de la Caminada Inclusiva. L'activitat, que ha estat organitzada per l'Ajuntament de Granollers, ha començat el seu recorregut a les onze del matí a la plaça de la Porxada, on més de 2.500 persones -entre els quals s'inclouen atletes, familiars, amics i ciutadans de tota Catalunya- han recorregut la ciutat fins a arribar al Palau, on s'ha apagat la flama dels Jocs.

Tots els participants de la caminada han rebut una medalla honorífica i han pogut gaudir d’un espectacle que ha posat punt final a uns Jocs molt emotius.

L’acte ha comptat amb els parlaments del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, del president d’Special Olympics, Sergi Grimau i de la presidenta de la Federació Acell, Marina Gómez.

Els Jocs s'han acomiadat amb l'himne d'aquesta edició "Només s'ha de viure" interpretat per Kelly Isaiah, acompanyat d'un públic que s'ha mostrat visiblement emocionat.

L'esdeveniment esportiu, organitzat per la Federació Catalana d'esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, aposta per la promoció de la igualtat i la inclusió social.