A. Carasso, Assumpta Farran i À.Farrué (d'esq. a der.) / Iberdrola

Iberdrola ha inaugurat la primera estació de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics a Catalunya. Ubicada en un emplaçament estratègic a l'autovia A-2, a l'Hotel Restaurant Parada, a mig camí entre Barcelona i Lleida, la nova instal·lació torna a posar al mapa aquest històric municipi.

La infraestructura, que s'emmarca en l'acord de col·laboració amb Porsche, suma un total de dos carregadors de 350 kW i sis més de 180 kW , amb possibilitat de càrrega de fins a vuit vehicles de forma simultània i amb capacitat per recarregar la bateria d'un cotxe elèctric en poc més de cinc minuts, segons les especificacions tècniques del vehicle.

A l'acte de presentació han acudit la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Farran, i Montmaneu, Àngel Farré; que han estat acompanyats per Andrés Carasso, delegat d'Iberdrola a Catalunya, que els n'ha explicat el funcionament.

Per a Assumpta, el desplegament d'infraestructura de recàrrega d'alta potència en xarxa viària de gran capacitat és fonamental per accelerar la penetració del vehicle elèctric. El Govern de Catalunya el 2016 va aprovar el pla PIRVEC (Pla d'implantació de recàrrega pública per a vehicles elèctrics) que ha permès que avui hi hagi una xarxa de recàrrega ràpida fiable i interoperable entre municipis. Avui, fem un altre gran pas, i ho fem en un lloc emblamàtic, a mig camí entre Lleida i Barcelona, a l'antic emplaçament de la benzinera de la Panadella, punt de trobada dels cotxes de gasoil i gasolina durant molts anys i on avui posem en servei el primer gran hub de recàrrega elèctrica. El cotxe elèctric és una realitat. A la Unió Europea el 17% dels cotxes nous que es venen són elèctrics i Catalunya no pot quedar enrere perquè moure's amb cotxe elèctric és moure's amb energia renovable autòctona, és moure's sense fums, és moure's amb eficiència i, sens dubte, apostar de forma clara pel cotxe elèctric aquesta postar per la reindustrialització de Catalunya.

Àngel Farré ha destacat la importància de la posada d‟aquests punts de recàrrega per al‟àrea de descans, “perquè seran molt importants perquè La Panadella torni a ser un referent a Catalunya pel que fa a la mobilitat. Des de l'Ajuntament seguirem treballant i donant suport a aquest tipus d'infraestructures i recolzant les companyies en el desenvolupament”.

Per la seva banda, Andrés Carasso ha ressaltat que aquest tipus d'instal·lacions de càrrega ultraràpida, de les quals la companyia té previst construir-ne 14 a Catalunya, “seran molt importants per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica, on ja en disposem de més de 270 places de recàrrega i estem en procés de construir i activar 600 més en els propers mesos ja que l'aposta que està fent Iberdrola per la innovació i l'ús de tecnologia capdavantera en carregadors de recàrrega ultraràpida fan possible una experiència de càrrega senzilla i ràpida, que aporta solucions demanades pels usuaris de vehicles elèctrics”.

PLA DE DESENVOLUPAMENT D'ESTACIONS DE RECÀRREGA ULTRARRÁPIDA

Iberdrola, líder mundial en energies renovables, s'ha associat amb Porsche, líder en tecnologia i innovació, per instal·lar un total de 35 estacions de recàrrega ultraràpida a Espanya amb els carregadors més potents del mercat. Dins aquesta col·laboració es preveu també la instal·lació de punts de recàrrega nous en nodes estratègics, de més de 300 kW de potència unitària, associats a sistemes d'emmagatzematge mitjançant bateries que permeten augmentar l'eficiència de les instal·lacions.

A més d'aquesta aliança, la companyia continua amb el seu pla d'expansió en mobilitat elèctrica que permetrà instal·lar els propers anys estacions de recàrrega ultraràpida a zones estratègiques, així com seguir amb el desplegament d'instal·lacions de potències menors. Aquestes estacions de recàrrega ultraràpida s?uneixen a la xarxa d?infraestructura de recàrrega que Iberdrola desplega i que ja compta amb més de 3.500 punts de recàrrega pública en marxa a nivell nacional.

Cal destacar que els usuaris d'aquestes instal·lacions recarregaran la bateria dels cotxes elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs) i els punts de recàrrega estaran localitzats a l'App de Recàrrega Pública Iberdrola , des de la qual es pot geolocalitzar el carregador, comprovar-ne l'operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil.