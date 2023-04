Fotografia d'Amador Rosas rebent la placa commemorativa de les mans de Manu Reyes, alcaldable del PP a Castelldefels i president provincial @Vilapress

Amador Rosas ha rebut un homenatge per part dels seus companys del PP durant la presentació de la candidatura de Manuel Casado a l'ajuntament de la ciutat on ell també va ser regidor, Cornellà. Aquest acte hi van participar el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández; el president del PP de Barcelona, Manuel Reyes, així com diputats, Josep Tutusaus -l'únic alcalde dels populars a Catalunya-, militants i una àmplia representació de la col·lectivitat gallega que no es van voler perdre el merescut reconeixement a Rosas. Més de 200 persones van assistir a la celebració que va resultar molt emotiva.

Rosas, gallec de Santiago de Compostel·la, va arribar a Cornellà acabat de fer els 22 anys. El seu viatge tenia com a objectiu presentar la seva dona a part de la seva família que vivia en aquesta ciutat. Feia poc temps que s'havien casat. Un viatge que havia de ser d'uns dies es va transformar en 62 anys , que són els que fa que viu a Cornellà, la ciutat que ja considera com a part de la seva vida i la de tota la família: quatre fills, cinc néts i tres besnéts, dels quals gaudeix als 84 anys.

Amador Rosas va cursar estudis de Graduat Social, Administrador de Finques, a més de Gestor Administratiu. Va treballar a diverses empreses i el 1974 va decidir treballar pel seu compte constituint la coneguda i històrica Gestoria Rosas, ubicada a l'Avinguda Sant Ildefons de Cornellà, on ha exercit com a professional fins a la seva jubilació. Potser per les bones relacions amb els seus molts clients, la majoria amics, de les gestions professionals intentaven solucionar els problemes personals o laborals. Milers de declaracions de rendes que feia cada any, més els centenars de defenses que va arribar a realitzar, a més de les ajudes personals, el van portar a plantejar-se una altra manera d'ajudar els veïns i aportar la seva experiència i coneixements a la ciutat.

Així que va decidir ficar-se en política de la mà de la ja desapareguda Aliança Popular AP, on el 1983 va encapçalar la llista a les eleccions municipals, Va sortir elegit, sent així el primer regidor del seu partit al consistori. En 1991 , tornant a encapçalar llista a les municipals, sortint elegit, però aquesta vegada pel PP, que va ser la transformació d' AP . L' abandonament de la primera línia política local el va sobrevenir el 1999 . En aquesta etapa, la veritat és que el PP no va tenir un comportament gaire bo que es digui amb el seu company. Tot i això, Amador Rosas mai va deixar la militància i va continuar pertanyent al partit al qual tant havia donat. Cal no oblidar que va ser ell qui va donar el gran impuls als populars no només a Cornellà, sinó a la comarca del Baix Llobregat, on va arribar a ser president comarcal, a més de formar part de l'executiva de Barcelona.

De dreta a esquerra: Manuel Fernando González, Amador Rosas, Carmen P. Flores i Pilar Rosas

Rosas ha estat d'aquells polítics que no ha tingut mai en compte l'adscripció política dels ciutadans als quals no els preguntaven si el votaven o no. Ell hi era escoltant els problemes que li comentaven les persones que es trobava pel carrer o l'anaven a visitar al seu despatx. A banda d'escoltar-los sempre intentava trobar alguna solució als seus problemes. Als plens anteposava els interessos de les persones i votava les propostes que consideraven bones per a ells i la ciutat. També cal dir que algunes de les seves propostes van ser recolzades pels socialistes, no així per Convergència ni pel PSUC.

No era fàcil compatibilitzada la política amb la seva feina a la gestoria: moltes reunions polítiques, amb associacions de tota mena sense deixar de banda mai la col·lectivitat gallega, el seu amor a Galícia, i sobretot, la seva família de la qual se sent molt orgullós.

Rosas va ser el fundador de diverses entitats gallegues, la primera, l' Associació Gallega Rosalía de Castro de Cornellà. Va ocupar durant uns anys la secretària del Centre Gallec de Barcelona. Més tard va constituir la Casa Galega de Font-Trobada . A més, va ser elegit membre de la Comissió delegada de la Galícia Exterior per Espanya de la Xunta de Galícia. Tota una trajectòria de treball i solidaritat.

Que el PP hagi tingut la idea d'homenatjar Amador Rosas ha suposat el reconeixement a un error comès fa uns anys una persona que ho ha donat tot pel seu partit i ha estat la cara amable i conciliadora d'un partit els anys més difícils i complicats. És per això que és de justícia que al final hagin rectificat. El PP ha pogut comprovar l'afecte, el respecte i la consideració que senten per ell tanta gent.

L'homenatge d' Amador Rosas , més que merescut, ha servit també per ajuntar persones que feia temps que no es veien, entre elles l'editor d'aquest diari Manuel Fernando González que assegut a la taula de l'homenatjat acompanyava la família de Rosas, entre ells, hi havia la seva filla, Pilar Rosas, periodista d'àmplia experiència. Així com la resta dels seus fills, néts i altres familiars.