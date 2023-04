Un moment de l?operatiu. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional va detenir 16 persones per presumptament vendre cocaïna al detall a Granollers, la Roca del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès i Lliçà de Vall, localitats del Vallès Oriental , segons han explicat aquest dimecres 5 d'abril.

Al dispositiu, dut a terme el 9 de març, hi van participar més d'un centenar d'efectius, que van fer vuit entrades i registres simultanis en què van confiscar "una quantitat notable de cocaïna" i 22.000 euros en metàl·lic.

Suposadament els detinguts integraven un grup criminal amb "una estructura totalment definida, amb estabilitat i repartiment de funcions", i tres han ingressat a la presó provisional.

Hi havia dos líders, sota les ordres dels quals estaven els encarregats de barrejar i empaquetar la droga en bossetes monodosis i, en darrer lloc, els venedors, que facilitaven la droga als consumidors en “llocs discrets” i sempre diferents.

DOSI GRATIS PER FIDELITZAR

L'organització establia contactes amb els clients a través de dos telèfons mòbils, i quan els líders detectaven que els habituals feia temps que no consumien, els oferien una dosi gratis.

Els individus que preparaven la droga suposadament facilitava la droga als venedors als lavabos d'un local de Granollers sense establir contacte físic ni conversa, i els últims la lliuraven "directament" als compradors.

El grup comptava amb dos "immobles de seguretat" en què preparaven i guardaven la droga, on no acudien ni els líders ni els venedors per evitar ser vinculats amb la cocaïna.