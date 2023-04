Una edició anterior de la Baixada. Foto: Turisme de Catalunya

La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó , que aquest 2023 se celebra per 34a vegada, endavant la seva data i se celebrarà aquest dissabte 8 d'abril en lloc d' agost, pel fet que "el canvi de les condicions climàtiques i el baix cabal del riu a l'agost estan fent molt difícil poder mantenir la tradició a l'estiu.

En un comunicat, l'Associació de Raiers de Coll de Nargó ha afirmat que aquest any ha apostat per avançar l'esdeveniment, cosa que passa per primera vegada després que la Unesco declarés la fusta com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, a la primavera, amb l'objectiu de “tenir cabal suficient per al descens”.

"Tot i que aquesta primavera no està representant una millora significativa del cabal del riu per la manca de pluges", la voluntat de l'Associació és allargar el recorregut com es feia a les primeres edicions, segons han explicat en un comunicat.