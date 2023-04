Una imatge aèria de Vilanova. Foto: Aj. de Vilanova

L'acció inspectora i de control del compliment de la normativa en els àmbits de l'urbanisme, activitats o l'habitatge va acabar amb l'obertura de 341 expedients durant l'any 2022 a Vilanova i la Geltrú. Aquests controls han derivat, en alguns casos, amb la interposició de sancions i amb l'obligacio de la restitució a l'estat anterior. Les actuacions de la inspecció no sempre tenen una finalitat punitiva. Aquest és el cas dels treballs per localitzar i determinar el parc d'habitatges buits de la ciutat per mirar d'aconseguir que s'incorporin al mercat de lloguer. En 2022 es van fer un total de 70 inspeccions amb aquest objectiu.

La inspecció de disciplina urbanística han obert en 2022 un total de 73 expedients per obres fetes en el terme municipal sense la corresponent llicència. Aquesta és un xifra lleugerament superior als anteriors exercicis. D'aquest conjunt de 73 expedients iniciats, 7 han derivat en un expedient sancionador.

La supervisió en matèria d'inspeccions es també present en altres àmbits com les activitats econòmiques o l'habitatge. Durant el 2022 s'han obert 172 expedients disciplinaris per activitats, 89 expedients més sobre habitatge i 70 inspeccions per detectar si es tracta d'habitatges buits.

La disciplina urbanística municipal vetlla pel desplegament adequat de les execucions urbanístiques. També estableix els mecanismes per corregir, restituir o restaurar aquestes actuacions en el cas que incompleixin la norma. L'activitat de control es pot desplegar abans, durant o després de les intervencions i obres. El control previ l'estableixen la sol·licitud i aprovació de les llicències d'obres, les comunicacions prèvies i les declaracions responsables. La inspecció municipal és la que intervé durant l'execució de les obres o amb posterioritat a la finalització.

Quan fruit de la inspecció es detecta alguna infracció de la normativa i ordenament vigent es pot requerir la legalització sempre que aquesta actuació pugui ser o fer-se compatible amb la norma. En cas contrari es poden demanar l'aplicació de mesures cautelars, com la suspensió de les obres, el precintament de les mateixes i, en els casos més greus, fins i tot a demanar l'enderroc de l'actuació feta per revertir la situació.

Els incompliments més freqüents són la realització d'obres sense llicència o comunicació prèvia i l'establiment d'activitats o usos del sòl que no s'ajusten a la qualificació urbanística establerta en el planejament vigent a la ciutat, etc.