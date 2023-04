Foto: Conselleria de Justícia

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha exhumat les restes de 6 soldats de l'exèrcit franquista morts durant la batalla de l'Ebre de la Guerra Civil, que estaven enterrats en una fossa del cementiri de Masdenverge , a la comarca del Montsià.

En un comunicat publicat dimecres 5 d'abril, la conselleria ha explicat que s'ha realitzat una "excavació d'urgència" davant el risc que unes obres de remodelació previstes al lloc puguin malmetre l'espai.

Els arqueòlegs han recuperat restes òssies i objectes associats als soldats, com ara una xapa d'identificació, una cantimplora i munició.

El Departament calcula que a la fossa hi pot haver en total una vintena de soldats enterrats i preveu fer durant aquest any una segona fase de treballs per completar l'excavació.

En aquesta fossa estan enterrats soldats de l'exèrcit franquista que van morir el 26 i el 27 de juliol del 1938 durant els primers combats de la batalla de l'Ebre.