Uns 100 agricultors reclamen a Cervera (Lleida) ajudes per al sector davant les pèrdues - UNIÓ DE PAGESOS

Un centenar d'agricultors convocats per Unió de Pagesos de la Segarra han reclamat aquest dijous a Cervera (Lleida) ajudes davant les pèrdues del sector dels cereals ocasionades pels "danys climàtics" durant les gelades d'abril del 2022, els cops de calor de maig i l'actual sequera a Catalunya.

En una assemblea, els pagesos han retret a la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat "no haver fet cas al reclam reiterat del sector", informa el sindicat en un comunicat.

Durant la trobada han debatut i plantejat solucions, i han alertat que els agricultors afectats han sembrat aquesta tardor "amb uns preus dels factors de producció que, com a mínim, han duplicat els dels anys anteriors".

Han advertit que, si no poden afrontar les despeses de la campanya actual, amb les perspectives de sequera a Catalunya, "hauran de deixar de cultivar, cosa que afectarà greument el sistema econòmic" de comarques on predomina el cultiu de cereals, com la Plana de Lleida, el Pallars Jussà (Lleida) o la Conca de Barberà (Tarragona).

Aquest dijous a les 16.00 hores Unió de Pagesos ha organitzat una tractorada de protesta amb uns 80 tractors previstos, que sortirà del Pavelló de Cervera cap al carrer Francesc Macià, en direcció a l'A-2.