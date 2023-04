Arxiu - Oli d'oliva

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha concedit el Premi Aliments d'Espanya Millors Olis d'Oliva Verge Extra, campanya 2022-2023, en les seves modalitats de Fruit Verd Amargo, Frutado Verde Dulce i Frutado Maduro.

En aquesta edició, l'oli d'oliva verge extra que ha rebut la puntuació organolèptica més gran en el tast cec, i que per tant ha aconseguit el Premi Especial Aliments d'Espanya, ha estat l'oli presentat per la Cooperativa Andalusa Nostra Senyora dels Remeis, de Jimena (Jaén), emparat sota la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Sierra Mágina.



L'oli amb DOP Sierra Mágina, presentat per Cooperativa Andalusa Nostra Senyora dels Remeis, de Jimena (Jaén) i distingit amb el premi especial, ha estat el guanyador en la modalitat afruitat verd dolç. Es tracta d´un oli afruitat molt intens d´olives verdes, molt complex, amb descriptors verds de tomàquet, plàtan, poma, alloza i herbes aromàtiques. D'entrada, dolç a la boca i amarg i picant d'intensitat mitjana. El resultat és un oli equilibrat i amb una gran varietat de matisos.



Han resultat finalistes d'aquesta modalitat els olis presentats per Olivarera Sor Àngela de la Creu d'Estepa, Societat Cooperativa Andalusa, d'Estepa (Sevilla) i per Sant Isidre de Loja, Societat Cooperativa Andalusa, de Loja (Granada), de les Denominació d'Origen Protegida Estepa i Ponent de Granada, respectivament.



En la modalitat de fruita verda amarg, el premi s'ha atorgat a l'oli de producció ecològica i amb DOP Priego de Còrdova presentat per Almazaras de la Subbètica, Societat Cooperativa Andalusa, de Carcabuey (Còrdova). Aquest oli es defineix com a fruitat molt intens d'olives verdes, amb notes d'herba, fulla, lloga, carxofa i tomaquera i altres fruits verds com plàtan, poma i cítrics. A la boca és d'entrada lleugerament dolç i amarg i picant d'intensitat mitjana-alta. És un oli ametllat, complex i equilibrat.



Els finalistes en aquesta modalitat han estat els olis de la Societat Cooperativa Andalusa Sant Vicent, de Villacarrillo (Jaén) i amb Indicació Geogràfica Protegida Oli de Jaén, i de Venchipa, Societat Limitada, d'Àcula (Granada).



A la categoria afruitat madur el premi ha recaigut en l'oli presentat per Dashang Investment Trading Espanya, SLU, d'Avinyonet del Penedès (Barcelona). És un oli afruitat intens d'olives amb notes madures de pera, poma, plàtan i ametlla. Es perceben notes de fruits secs, canyella, vainilla i herbes aromàtiques com a fonoll. És ametllat i dolç a la boca amb amarg i picant lleugers. Equilibrat i harmònic.



Els olis finalistes en aquesta modalitat han estat els presentats per Societat Cooperativa Andalusa, Olivarera Pontanense, de Pont Genil (Còrdova), que pertany a la DOP Estepa, i per Agrodelpa, SL, de Còrdova.



El procediment de selecció dels olis guanyadors, inclosa l'avaluació sensorial i les anàlisis fisicoquímiques, s'ha desenvolupat al Laboratori Agroalimentari del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ubicat a Madrid. Per a la valoració sensorial s'ha comptat amb la participació dels caps dels diferents panells oficials de catadors de les administracions públiques, dirigits i coordinats pel cap del panell del ministeri. Durant tot el procés de selecció s'ha garantit la traçabilitat i l'anonimat de les 57 mostres que han participat a aquesta edició del concurs.



Aquests premis, que formen part de les accions promocionals de #AlimentosdEspaña , tenen com a finalitat posar en valor l'excel·lència dels olis d'oliva espanyols i promocionar entre els consumidors el coneixement i la valoració d'aquest aliment.



L'ordre de concessió de premis s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i està disponible per consultar-lo al següent enllaç.